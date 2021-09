Por Agencias

Cuernavaca, Morelos .- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dos de sus familiares y algunos otros funcionarios de su administración por ocultar el origen, la propiedad y el destino de recursos millonarios, mismos que habrían sido triangulados en diversas cuentas bancarias, lo que podría configurar también lavado de dinero.

Además del mandatario, la denuncia incluye a su medio hermano Ulises Bravo Molina, quien no ha sido funcionario en la administración, pero empresarios han mencionado a Apro, pidiendo guardar el anonimato, como el “señor 20 por ciento”, encargado de los moches para la autorización de los contratos de obra pública o concesiones. Actualmente, Bravo Molina dirige el Partido Encuentro Solidario en Morelos.

Otros de los involucrados, son Edgar Riou Pérez, primo del gobernador y quien se desempeña como su secretario particular, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la “Cuauteminha”, marca comercial del ex jugador del América. Además se señala de participar en la comisión de delitos a una persona de nombre Jonathan Baltazar Mejía Alegría.

La denuncia fue presentada por el abogado Enrique Paredes Sotelo, quien en su momento extendió la constancia de residencia en Morelos a Blanco Bravo, lo que le permitió en 2015 postularse a la alcaldía de Cuernavaca. El abogado se desempeñaba entonces como secretario general del ayuntamiento capitalino, y fue responsable de la emisión del documento, aunque luego ocurrió una investigación que demostró que el ex futbolista había mentido, pues al momento de solicitar el registro, jugaba futbol para el equipo Puebla.

Desde junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), filtraron información respecto a elementos que se configuraban en una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco. Las operaciones que se señalan, en esta nueva denuncia datan desde el periodo en que Blanco fue Presidente Municipal de Cuernavaca, de 2016 a 2018.

No obstante, este nuevo expediente refiere que quienes están involucrados presentan un perfil económico que no es acorde con su información fiscal y financiera, y no tienen forma de justificar sus fuentes de ingresos. Una de las empresas señaladas es Comercializadora Saime, identificada como empresa fachada, que forma parte de las triangulaciones financieras denunciadas y está relacionada con Ulises Bravo.

En tanto que Tamayo Godínez, es representante legal de cuatro sociedades mercantiles, una de ellas denominada Calipso Comunicaciones y Sistemas, también señalada como firma fachada. En el expediente se reportó que Tamayo ha realizado transacciones millonarias en su cuenta 9133572945 de Banamex, lo mismo que en la 50048914915 de Inbursa, donde registró depósitos por 43.6 millones de pesos y retiros por 40.2 millones de pesos. Además, de agosto de 2016 a octubre de 2018, registró depósitos por 505.4 millones de pesos en la cuenta 60557555418 de Santander. (Jaime Luis Brito/Apro).