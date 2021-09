Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el mensaje de un supuesto investigador identificado como Aldo Aldrete que en su cuenta de Twitter se expresó de forma vulgar en contra de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario, en el contexto de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 miembros de la asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT A.C)

“Ofende a Beatriz y me ofende a mí ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero es producto de todo un proceso de deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal”, reprochó públicamente el mandatario.

Luego, exhibió en pantalla un mensaje de respuesta al posicionamiento fijado en Twitter por la FGR ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Se llama el señor, si es real, Aldo Aldrete, este es uno de los de este grupo”, dijo AMLO en referencia a los integrantes de la asociación civil señalados por presuntos actos de corrupción.

“Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿No saben quién es? La Zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos, ustedes y Gertz”, indicó Aldo Aldrete.

Al respecto, el presidente López Obrador justificó la exhibición del mensaje que ofende a su esposa y a él, argumentando que siempre han salido ilesos de la calumnia y tiene tranquila su conciencia.

“Una cosa es la educación y otra cosa es la cultura y los grados académicos no son sinónimo de cultura; se pueden tener altos grados académicos y no tener sensibilidad en lo social, en lo humano y no poseer valores culturales”, dijo el presidente.

Añadió:

“Pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de toda índole, cambiar este régimen de corrupción, injusticias y privilegios lleva a todo esto a insultos”, indicó. (Ezequiel Contreras y Gloria Reza/Apro).