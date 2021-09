Por Agencias

Ciudad de México.- Sumándose al revuelo en redes sociales en torno a la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa exhortó a “repudiar también” las ofensas proferidas contra “otras mujeres” como su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo.

“Son repudiables las ofensas proferidas contra la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No comparto la idea de su propagación, pero me sumo al rechazo. Ahora toca repudiar también las ofensas que se han proferido contra otras mujeres, como Margarita Zavala, y que han sido alimentadas desde el poder”, publicó el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó el viernes, en su conferencia matutina, la publicación de un usuario de Twitter que insultaba a su esposa, las redes de apoyo a la llamada Cuarta Transformación, simpatizantes del gobierno federal e integrantes del gabinete lanzaron una campaña de elogios a Gutiérrez Müller, bajo el lema #BeatrizNoEstaSola.

En respuesta, una franja de adversarios se sumó a la campaña para denigrar y lanzar mensajes de odio contra la mujer, generando una de las polémicas rutinarias y estériles que genera Twitter.

En ese contexto, Calderón trató de sacar provecho político de la situación, pues aseveró que “el ambiente de polarización y de odio que se instiga desde el poder trae como consecuencia violencia verbal y puede conllevar a la violencia física, de no detenerse esta tonta estrategia suicida de dividir a los mexicanos. Desde el poder se estigma y ofende, incluso con apodos, a los ciudadanos”. (Mathieu Tourliere/Apro).