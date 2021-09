Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz Domínguez, apareció en segundo lugar de los preferidos por la ciudadanía como futuro gobernador del Estado, esto con información de un estudio que publica este lunes 27 de septiembre El Universal y que firma la empresa encuestadora Enkoll.

Cosa extraña, a la todavía alcaldesa la gente no la ubica en Morena, la hacen aspirante por el PAN a pesar de que los azules del Estado ya la expulsaron de su organización, es razonable el hecho, Acción Nacional fue el partido con el que ganó un par de ocasiones la alcaldía de Reynosa, fue Senadora, Diputada, regidora, subsecretaria de Salud a nivel nacional en la época de Felipe Calderón, y ocupó quien sabe cuántos cargos más. Por eso el colectivo no le quita su capa azul.

En los demás datos, Enkoll afirma que el Senador Américo Villarreal ganará la elección interna en Morena con un 28 por ciento de los votos de su militancia y luego en la Constitucional obtendría hasta el 55 por ciento de los sufragios, concretando, Américo ganaría la elección en este momento y de calle.

¿Es creíble la encuesta?, la verdad se tendría que analizar el documento a fondo, como cada estudio su cercanía a la realidad depende mucho el rigor científico con el que se haya llevado a cabo, también la ética, no se pone en tela de duda ninguno de esos procesos, pero, le insisto, tampoco tenemos con que confirmar que fue rigurosa y apegada a la norma la obtención de esos datos.

Hay algo más, las estadísticas que ofrece la encuesta es lo probable para hoy, con los peros de siempre, las encuestas son fotografías, el ánimo de la ciudadanía cambia conforme se van acercando los tiempos de elegir, los aciertos de los aspirantes o los errores las disparan a uno u otro lado, es decir, esas ventajas se pueden hacer más amplias o se puede reducir conforme se va llegando el mes de junio del próximo año que será cuando salgamos los tamaulipecos a las urnas a decidir nuestro futuro.

Y si, en este momento en Ciudad Victoria y en muchas ciudades del Estado da la impresión de que Américo será el candidato y que ganará la elección, que su futuro es más halagador que el resto de sus competidores internos, sin embargo no debe confiarse quien ahora tiene la candidatura en la bolsa, para él sigue reforzar su trabajo, acelerar en el último tramo de aquí a que se haga oficial la encuesta de Morena ya que no faltan más de dos meses para luego redoblar esfuerzos porque la Constitucional no será tan sencilla como parece, los bloques se están haciendo sólidos, por la división que impera en el país se puede vaticinar que será una contienda parejera en la que contarán mucho las estructuras partidistas las cuales, a los de guinda, les hace falta mucho trabajo y ponerse de acuerdo para hacerlas funcionar.

BUSCAN MAESTROS RESCATAR SAQUEO EN SEXENIO DE EGIDIO… Con un agradecimiento a César Verástegui Ostos, El Truco, y a Blanca Valles Rodríguez dirigente del Sutspet, los maestros de Tamaulipas reconocieron la disposición y buena voluntad del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para rescatar recursos que les fueron saqueados el sexenio anterior.

El SNTE celebró la firma del “Convenio para la Protección del Patrimonio de los Trabajadores del Estado”, con el Gobierno Estatal que permitirá restituir mil 282 millones de pesos, por concepto de prestaciones y servicios de seguridad social que se dejaron de depositar desde el año del 2010 hasta los nueve meses del 2016 y que a la fecha suman los 2 mil 010 millones 865 mil 910 de pesos.

José Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, refirió que ante la insistencia de pago que se realizó en cada reunión de trabajo con el Comte Técnico y la junta de gobierno, pero con la voluntad del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se logró la firma de este convenio que permitirá depositar poco más de 320 millones de pesos al año para realizar el pago del adeudo antes mencionado.

“La historia nunca se equivoca, porque un 27 de septiembre se firmó la consumación de la independencia y hoy se firma un convenio solidarizándose con los beneficiarios de los trabajadores de la educación en el sistema pensionario, por eso, nuestro reconocimiento señor gobernador, las mujeres y los hombres somos transitorios, pero las instituciones perduran”, dijo.

“Hoy en un acto trascendental se firma un convenio en donde con la disposición del gobierno se solidariza ante el sistema pensionario de los trabajadores del estado, acto importante, quien no lo quiera ver que no lo valore, pero es la garantía perpetua del sistema de los jubilados y las prestaciones sociales de los trabajadores de los estados de Tamaulipas”, subrayó.

Agradeció la Intervención del Secretario General de Gobierno Cesar Augusto Verástegui Ostos, quien hizo lo propio para que este convenio se llevará a cabo, acción noble y de beneficio para los trabajadores, al igual que la líder del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, por la solidaridad para con los trabajadores de la educación y poder encaminar esta respuesta que hoy se tiene, “compañeros trabajadores del estado, tienen líder y una buena líder siempre busca el bien de sus agremiados”.

Destacó que se puede hablar de muchas situaciones, pero alguien que se hace responsable del error que no cometió con el dinero de las pensiones de los trabajadores y que se compromete a dejar plasmado un convenio en donde se obliga a los gobiernos futuros a restituir este faltante que hicieron a los trabajadores de la educación habla de un ser con características de diplomacia, pero más con una gran sensibilidad de justicia social, “por ello, nuestro reconocimiento al gobierno de Tamaulipas”.

GOBIERNO FEDERAL NO HACE SU CHAMBA: César Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, exigió al gobierno federal “hacer su trabajo de migración en el sur del país y no en el norte”.

Esto, luego de las olas de migrantes que han estado cruzando el territorio mexicano y que llegan a Tamaulipas en su intención de cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica.

Verástegui Ostos, señaló que este fenómeno representa un gasto extraordinario para el Gobierno del Estado de Tamaulipas en cuestión de salud y seguridad y hasta de alimentación para los migrantes.

Luego de afirmar que la migración es un problema que siempre ha existido, destacó que el mayor conflicto con el que se enfrentan las autoridades tamaulipecas, es en lo que se refiere a la deportación de extranjeros realizada por las autoridades estadounidenses y que son depositados en el estado, sin embargo, afirmó que, atendiendo a la reforma a la ley de migración, se les brinda a los caminantes la atención que puedan requerir, por tratarse de un tema humanitario y aclaró que “el Estado no puede hacer gran cosa en ese sentido, porque es un tema de competencia estrictamente federal”.

En el caso de los repatriados por parte de Estados Unidos, dijo que no existe mayor problema, ya que se les ayuda a regresar a sus lugares de origen, aunque reconoció que algunos se van de las casas de migrantes o de las instituciones de migración.

