Por Agencias

Cuernavaca, Morelos.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que detrás de la denuncia en su contra y su círculo cercano por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos públicos, se encuentra la mano del ex gobernador Graco Ramírez.

Dijo estar tranquilo y aseguró que quienes lo denuncian quieren “revivir” el Caso Primavera, como llamó la Unidad de Inteligencia Financiera a una investigación en contra del ex futbolista, familiares y amigos, en marzo de 2020: “Yo estoy muy tranquilo, es una cosa que quieren revivir, ustedes saben”, dijo al término del izamiento de la Bandera Nacional este jueves en Cuernavaca.

Acusó a su predecesor, el perredista Graco Ramírez, de controlar a “un grupito” para garantizarse impunidad, en el que participarían el actual fiscal general Uriel Carmona Gándara, el fiscal anticorrupción Juan Salazar, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Israel Hernández y ahora Enrique Paredes Sotelo, quien interpuso la denuncia en su contra.

“De todo esto está atrás Graco, porque el señor tiene miedo, porque sabe que si se va el fiscal (Carmona Gándara), yo tengo que mandar una terna al Congreso y entonces el nuevo fiscal, ahora sí también el fiscal anticorrupción, que probablemente pueda salir, ahora sí van a ver los trancazos que se vienen en contra de los ex secretarios y en contra del ex gobernador”, dijo atropelladamente.

Blanco Bravo se refiere al proceso que sigue la Fiscalía General de la República contra Carmona Gándara por diversos delitos, que provocó que el pasado jueves la Cámara de Diputados federal aprobara la declaración de validez de la persecución y proceso, lo que tiene al funcionario en el limbo. Si fuera procesado sería destituido y el Congreso local tendría que nombrar a otro.

Carmona Gándara fue designado en la época de Graco Ramírez y se le conoce como el “fiscal carnal”, pues a las más de 18 denuncias que hay interpuestas en contra del ex gobernador o sus ex funcionarios, no ha habido ningún resultado. El propio fiscal designó por una laguna legal a otros fiscales, entre ellos el Anticorrupción, que ocupa Juan Salazar, ex abogado particular y ex consejero jurídico de Graco.

En la entrevista dijo que Enrique Paredes, su actual denunciante, participó en la administración anterior a la suya en Cuernavaca, misma que “dejó quebrada” a la capital del estado. “Nada más le voy a decir al señor Enrique Paredes que yo no soy un asesino, que yo no le voy a hacer nada porque dice que teme por su vida. Yo no soy así, no soy mala persona”. Aunque luego le advirtió que está valorando con sus abogados de interponer una denuncia por daño moral: “porque quiere dañar mi imagen”.

Respecto a la propuesta del senador Germán Martínez de estrenar la ley de juicio político para aplicársela a Cuauhtémoc Blanco, el ex futbolista dijo que ya sabe quién es: “ya lo investigué y por mal elemento lo corrieron. Él tiene que asumir su responsabilidad, porque tuvo unas finanzas malísimas cuando estuvo en el IMSS, entonces pues el senador, hay senadores, hay gente que mejor se debe de preocupar por algunos senadores que están allá adentro”.

Finalmente dijo que se mantiene firme en el cargo, mismo que cumplirá tres años el próximo 1º de octubre, y nuevamente quiso apagar los rumores de que su salida está próxima. Adelantó que próximamente iniciarán obras en todos los municipios de la entidad, “resultado de las gestiones y buena relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”. (Jaime Luis Brito/Apro).