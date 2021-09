Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el senador Américo Villarreal Anaya, “no me queda la menor duda que el próximo gobierno de Tamaulipas va ser de Morena”, como lo manifestó al reunirse con diputados locales electos.

Les dijo que “ustedes van a estar abriendo como punta de lanza la situación de la nueva administración”, y los conminó a no entregarse a los contrincantes como lo hicieron integrantes de la 64 legislatura que termina.

Criticó que precisamente la mayoría panista del Congreso “ahora está haciendo triquiñuelas para perpetuar la corrupción que ha tenido lamentablemente nuestra entidad”.

El fin de semana, los futuros diputados locales morenistas organizaron una serie de actividades de capacitación y adiestramiento en diversos temas.

Vía Intenet, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), Santiago Nieto Castillo, participó en el desarrollo del tema anticorrupción y los mecanismos para combatirla.

En un largo mensaje a la futura bancada mayoritaria del Poder Legislativo de Tamaulipas, el senador les dijo que “ustedes no se dejen intimidar, creen que el arreglo en lo oscurito con los de Acción Nacional es porque ellos son buena onda, pero no”.

Agregó:

-Son hipócritas, son traicioneros y desleales, y lo único que van a estar buscando es cómo denostar, como lo hicieron con la legislatura anterior con varios de nuestros compañeros (de Morena).

Por eso y más, la que sale “va a ser tachada como la peor legislatura que ha tenido Tamaulipas en su marco del Congreso Local”, refirió.

Como no fueron capaces de ganar en las urnas, los diputados que se van están haciendo una serie de barrabasadas, comentó Villarreal, como el juicio de procedencia, el blindaje de la Fiscalía General del EEstado, el de la seguridad del gobernador y los primeros mandos.

Les preguntó a los diputados si ya vieron “cómo los vamos a derogar, cómo los vamos a anular porque no podemos dejarnos así”.

Declaró no saber si a los diputados que estar por salir les corresponda “alguna responsabilidad administrativa que se les deba fincar” por estar plegados a los intereses del ejecutivo

A sus compañeros de partido les pidió que “preparen armas porque lo que viene es un combate diario por mantener los máximos ideales de nuestra transformación, la verdad, la justicia y la honestidad: no mentir, no robar y no traicionar”.

Reconoció que los integrantes de la mayoría morenista no la tienen fácil en los próximos tres años

-Están metidos en una bronca difícil, de trabajo, de sacrificio, de estudio, de presencia, de persistencia. Tienen un reto histórico y una visión que muchos los vamos a estar acompañando en esta gran responsabilidad.