Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los números de infectados por Covid no disminuyen, es más, la atención cada vez es con más desdén a los casos, da la impresión de que hasta el miedo se ha normalizado por lo que el pronóstico no es nada halagador en ese aspecto.

Es esa situación la que no hace extraña la exigencia de que las escuelas regresen a clases presenciales, aún cuando es un hecho que muchos maestros o personal administrativo de instituciones están positivos a la enfermedad en este momento o lo estuvieron al inicio del ciclo escolar cuando se pretendía lo mismo.

El caso es que la polémica al respecto la revivió una carta que envía personal de la Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, ahí acusan a la directora de violación a los derechos humanos, de callar casos, brotes dicen, de coronavirus en alumnas y maestros, es más hasta de obligar el regreso a clases presenciales como una forma de responder al favor de quienes la llevaron a ese lugar sin cumplir con los requisitos.

“El personal de las diferentes áreas que integran la Escuela Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, levantamos la voz para denunciar lo que a toda luz se considera como una flagrante violación a los Derechos Humanos, además de no acatar las disposiciones que en reiteradas ocasiones ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas, conformado por las dependencias de Salud, Educación, Protección Civil, DIF Tamaulipas, Cruz Roja Mexicana, Defensa Nacional, Marina, entre otras.

“Como responsable de estos actos se está señalando a la directora de la institución educativa, la maestra Olga Leticia de la Rosa Estrada, a quien además de lo señalado, el personal la considera como impuesta en ese cargo por intereses personales poco claros para la propia escuela.

“Entre las actividades que se están denunciando sobresalen el hacer acudir al personal de manera presencial en pleno semáforo rojo y además conociendo de un brote masivo que se registró en las primeras semanas del regreso a clases, que fue de manera obligatoria en dicha institución”, dice la misiva.

Se agrega que entre los infectados están alumnas, personal docente y también de apoyo pero que la directora se negó a reconocer argumentando que son órdenes del Departamento de Educación Normal.

Sobre las quejas contra la maestra igual aparece que cambió a la mayoría del personal de área sin respetar su perfil profesional, desempeño y la antigüedad que tienen en sus cargos y todo porque firmaron un documento en el cual se pide se explique con claridad su designación la cual parece es ilegal.

Además de esa represalia, la directora obliga a los maestros que tienen que dar clases en línea a acudir al plantel donde no les otorga el equipo ni los insumos necesarios ya que el internet es de muy mala calidad.

Como dice el viejo y conocido refrán, en los pleitos de comadres aparecen las verdades y, además de una acción ilegal en el nombramiento de la directora de la Escuela Normal de Educadoras, Estefanía Castañeda, aparece otra realidad, no estamos preparados para clases presenciales, no hay condiciones, mire si en un plantel al que solo acuden adultos a clases apareció un brote, se imagina lo que puede ocurrir en las primarias y preescolar, no es que sea un ave de mal agüero, pero la verdad es que si son altos los riesgos del regreso a clases…

QUIERE EL PANISMO TRADICIONAL AL TRUCO… Dos de los más viejos panistas, de aquellos que se la rifaban cuando los azules no tenían poder, tienen claro que solo César Verástegui tiene capacidad para enfrentar lo que viene.

“El PAN requiere de un liderazgo al que no le tiemble la mano, y hay que reconocer que los tamaños los tiene El Truco, enfrenta a toda la oposición política y ha hecho buen trabajo, ve lo que pasó en el Congreso con los Diputados de Morena de esta legislatura”, afirma uno de ellos.

“A él le tocó ser presidente del partido cuando ganamos todo en el 2016, ya demostró que sabe de elecciones con todo en contra y la que viene, aunque duela, no está nada fácil apenas para alguien que este dispuesto a jugarse el todo por el todo, que vea la gente que vamos a competir en serio”, dice el otro que ha ocupado cargos de relevancia en el comité Directivo Estatal de ese partido, así las cosas…

