Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dolores de cabeza le empiezan a llegar al presidente de Madero, Adrián Oseguera Kernion.

Los guindas, a cuyo establo se supone pertenece, le dieron la espalda desde que lo “besó el diablo”. Se entregó en brazos de los vientos del cambio en el afán de ser candidato de gobernador por ¡Morena!, con posible financiamiento del Gobierno del Estado.

Casi casi lo afirmó así el senador Ricardo Monreal en su reciente visita a la capital, para asistir al informe de Américo Villarreal. Si bien los presentes entendieron el mensaje, solo faltó que dijera su nombre, el de Adrián.

Y lo supo y lo dejó entrever el propio jerarca nacional Mario Delgado Carrillo. Saben de las traiciones del sureño.

Se volvió azulado a pesar de las constantes represiones, como el que su secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, siga con orden de aprehensión.

Hay un pasaje que confirma la nueva filiación de quien buscará a toda costa ser candidato al gobierno.

Luego de la elección, el Partido Acción Nacional impugnó el triunfo de Oseguera alegando “mapachismo” y, como tiro de gracia, exigió anular los comicios.

En una aparente complicidad del Tribunal Electoral con el grupo azul, el 9 de agosto los magistrados locales “perdonaron” al petrolero. Declararon que fue un proceso limpio y ordenado y el señor es una persona honesta a carta cabal.

A alguien se le fueron las de caminar: Samuel Cervantes Pérez, El Oaxaco abogado panista, apeló a la Sala Monterrey del TRIFE la decisión de los cueruditos.

Sin embargo, cuando vieron que iba en serio lo de anular, con fecha 23 de agosto el CDE del PAN se desistió y concedió el perdón a Adrián, “al estar conformes con la resolución emitida por el Tribunal local”.

Pero no contaban con la astucia de los magistrados federales: Para desistirse, no basta que lo haga el partido sino el candidato y, en el caso, Jaime Turrubiates Solís, el perdedor, el que se sobó la espalda en la campaña, no dio su conformidad.

En la sesión de este lunes, la Sala Monterrey corrige la plana a los cuerudos y les concede cuatro días -vencen el viernes- para que actúen.

Difícil que pudieran tumbarlo puesto que ganó con 48 mil 600 votos a 35 mil de Turrubiates, pero le ponen por lo menos una zarandeada.

La sala Monterrey ordena analizar la anulación de votos en numerosas casillas, tal y como lo pidió el PAN (antes de retractarse) y, aparte, sancionar a Adrián por uso de recursos públicos en su campaña.

El susto para el casi ex moreno está en lo siguiente: El Oaxaco señaló para nulificar 82 casillas, porque personas ajenas y sin facultadas recibieron los sufragios.

En otras 38 porque no aparece ninguna firma de funcionarios de casilla.

Hay perdón en cuanto a 71 mesas, al no existir eso de que los votos se recepcionaron en fecha distinta al día de la elección.

Un siguiente paso, según lo solicitado por Cervantes Pérez, es determinar que se cometieron irregularidades en el 20 por ciento de las mesas para declarar nulo todo el proceso en Madero.

Difícil llegar ahí pero no imposible

El TRIELTAM declaró que “no existe evidencia alguna que demuestre que se hayan utilizado recursos públicos de manera ilegal, con el objeto de incidir ante el electorado”, pero la Sala Monterrey les corrige.

Se habría realizado en difusión de propaganda por vía Internet, según actas circunstanciadas, en las propias páginas de redes del presidente municipal-candidato, además de un recibo de pago a nombre de Ezequiel Galero Ponce, auxiliar administrativo de Comunicación Social de la Presidencia, por concepto de sueldo.

Es precisamente lo que pide sancionar el Tribunal Federal, a ese empleado y la propaganda en Facebook.

Dice Monterrey que “indebidamente se utilizaron recursos públicos para promocionar el nombre y la imagen del candidato ganador y se difundió propaganda gubernamental”.

Si no lo tumban, por lo menos le darán una Zarandeada. Si por exceso de rudeza llegara a ocurrir, ahí está listo Carlos Alberto González Portes, el suplente.

Tranquilidad sin embargo para Oseguera, si el asunto se turna al magistrado Edgar Danés Rojas, a quien saludó ahí en el informe de Américo. El abogado y doctorcito ya dejó el PAN y viaja con Morena.

Agarró maratón por Tamaulipas el jefe nacional guinda, Mario Delgado Carrillo. De Victoria capital se fue a Reynosa para asistir al último informe de Maki Ortiz.

Rodolfo González Valderrama no pudo asistir al evento de Américo pero le mandó felicitación y mensaje con “admiración, respeto y reconocimiento”.

Como dijo Monreal, “el hueso echó carnita y los precandidatos crecen como hongos”.

Del otro establo, César Verástegui no difundió actividades pero sus amigos estructuran redes sociales que serán detonante para la campaña.