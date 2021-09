Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin hacer una profunda investigación, nomás con sus vecinos y amigos, seguro encontrará, como un servidor, una media docena de maestros infectados de COVID, eso, en lenguaje llano, significa que muchos niños se salvaron de sufrir contagios al no regresar a clases presenciales.

Porque, además, no va a negar que también ya conoce a un niño, menor de cinco años incluso, que está infectado, pasando tiempos difíciles o que ya la libró de esa terrible enfermedad la cual sigue haciendo estragos en nuestra gente y parece que no tendrá control alguno.

Qué los niños deben regresar a clases presenciales, qué no tienen la misma calidad las enseñanzas en línea que dentro de un salón, si, si tiene razón, pero primero se tiene que garantizar que lo harán sin el riesgo de contagios, sin el temor de los papás a los cuales les pudieran causar otro tipo de enfermedades e incluso bajarles las defensas nomás de pensar en que sus hijos no están del todo seguros.

Le doy un ejemplo de lo que pasa, realmente los filtros que ahora existen en todas las oficinas públicas no funcionan, los termómetros ni siquiera sirven, el gel es más pegajoso y de riesgo que si no te pones nada y, para desgracia nuestra, lo mismo pasa en las empresas privadas, las tiendas de autoservicio entre ellas, todo es una farsa, los tapetes tienen un chorro de agua, ya no otorgan gel, los guardias que están en las mismas ya ni siquiera fingen colocarte el termómetro porque ni pillan, ya no marcan nada, en resumen, no crea que es casualidad que estemos en los peores momentos de contagios de COVID, todo tiene su origen y en este caso es que nos estamos haciendo tontos solos como si el virus se muriera o se engañara también.

Por supuesto, hay que aprender a vivir una nueva normalidad, sin embargo, hay que entender que una cosa es necesitar regresar a clases, otra diferente mandar a maestros y niños al matadero, por lo menos a exponer sus vidas o por lo menos a que les queden secuelas en sus cuerpos que les impidan desarrollar sus sueños.

Es claro que pronto hay que volver a clases presenciales, pero que sea lo más pronto posible, es decir, cuando ya no se corran riesgos, esperar un par de meses no estaría mal, que se dé la segunda dosis a los jóvenes, esperar tres semanas y, a partir de ahí, hacer un análisis real de la situación para encontrar la forma efectiva de prevenir y a darle.

Y se preguntará, ¿por qué los maestros se están contagiando si ya están vacunados?, no es por echar miedo, pero quizá la vacuna que les pusieron es real que perdió efectividad como lo han previsto algunos estudiosos que hablan de que los inmunizados con Cansino requieren refuerzos a los seis meses, sea como fuere, bien vale la pena que las autoridades en la materia nos expliquen con números si es real que corren más riesgos, sobre todo, como habrán de prevenir más casos con ellos que son los que estarán al frente de los grupos de niños.

Le insisto, algo pasa con ese grupo en particular, el magisterio, que nadie nos quiere decir, al grado que da la impresión de que las autoridades erróneamente están empecinadas en un regreso a clases y parece que lo quieren hacer al costo de lo que sea.

En muchas ciudades de Estados Unidos ya se está revisando la coincidencia del regreso a clases con el aumento bastante significativo de casos de COVID, en México ya aparecieron casos en algunas escuelas, pequeños brotes les llaman, otros dicen que son aislados, sin importar la definición lo que se debe entender es que los riesgos, para niños y maestros, son los mismos.

Un hecho es que hay maestros infectados, ojalá sean menos de los que pensamos y pronto salgan, más allá de eso, ojalá la autoridad se avoque a estudiar de inmediato los casos para que detecte si requieren un refuerzo de vacuna para protegerlos o, definitivamente, eran sus cuerpos los que estaban débiles, no tomaron precauciones y por esa razón se enfermaron, lo que también urge es que le den tranquilidad a los padres de familia y que no se hable más de un regreso a clases sin que antes se sepa qué pasará con los profes, todavía más, que estrategia se tendrá para que los filtros realmente funcionen y en pocos días no vayan a estar como lo que se encuentran en oficinas públicas o los negocios particulares de los que antes le hablaba…

OFRECE UAT NUEVOS CONOCIMIENTOS A EMPRESARIOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanudó las conferencias del Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Reactivación (PAGDA), que son impartidas en línea y con acceso gratuito por la Secretaría de Investigación y Posgrado mediante el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM).

En el inicio de actividades se presentó el tema «Sé distinto con tu propia marca», a cargo del Mtro. en Dirección Empresarial Jesús Enrique García Ruiz, quien abordó temas como la creación de la imagen, identidad e imagen empresarial.

Destacó el objetivo de proporcionar a empresarios, emprendedores, estudiantes, investigadores y demás actores interesados las herramientas básicas para la gestión de una marca como estrategia de posicionamiento en el mercado.

Explicó que la gestión de la imagen corporativa tiene como propósito comunicar la identidad de una compañía ante las audiencias o grupos, de modo que estos desarrollen y mantengan una opinión favorable de ella. Resulta imprescindible —sostuvo— para que tenga una sólida identidad corporativa, con el fin de crear una imagen atractiva, atrayente, memorable y acorde al estilo de la empresa.

Abundó respecto al uso de la imagen empresarial con apego a un manual de identidad, cómo proteger dicha imagen, los tipos de signos distintivos, su clasificación y las prohibiciones.

Microsoft Project para la administración de proyectos

En otro de los temas de esta semana, el CINOTAM llevó a cabo la conferencia virtual denominada “MS Project para la administración de proyectos”, dirigida a empresarios, estudiantes, investigadores y demás actores interesados en el tema.

Fue impartida por el Ing. Martín Díaz con el objetivo de aplicar los conceptos y técnicas de planeación, programación, control, cierre y seguimiento de proyectos usando Microsoft Project.

EL expositor explicó que este software es usado por millones de colaboradores, administradores y jefes de proyecto, cuyas funciones dan seguimiento a diversos procesos, tales como gestionar presupuestos, evaluar ritmos y cargas laborales, asignar recursos, desarrollar planes y más.

Durante la conferencia se profundizó en el ciclo de vida de un proyecto, su desarrollo, el plan de recursos, el plan general, la implementación, los recursos y factores críticos en la administración de proyectos, responsabilidades y competencias del gerente de proyecto, el equipo y el sistema de administración de proyecto, con varios ejemplos.

De esta manera, la Universidad reanuda las conferencias virtuales del programa PAGDA, que tienen como fin contribuir desde la academia e investigación universitaria a la reactivación de los negocios de las medianas, pequeñas y microempresas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com