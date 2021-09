Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Viejos panistas se han dado a la tarea de promocionar a Maky Ortiz, presidenta municipal de Reynosa, como, según ellos, la mejor aspirante a la gubernatura del Estado, para ello promueven resultados de su encuestadora favorita, de esa que la hizo la mejor de los alcaldes de la galaxia, que la pintó como la más eficiente y famosa cuando fue necesario para sus fines, que ahora la hace puntera entre todos los aspirantes y, para desgracia de ellos, no atinó a ningún resultado de la elección anterior en Tamaulipas.

No crea que la promocionan en el PAN, no, lo que pretenden es agandallar Morena y, si no se dejan los de guinda, por lo menos el Partido Verde desde donde, según ellos, ganarían la elección.

Por lo pronto dicen que Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal Verde, ya les dio el sí, aunque no saben que el victorense tiene igual su corazoncito, también quiere el mismo puesto.

Lo cierto es que todas las encuestadoras serias tienen en este momento, en Morena, como puntero a la gubernatura del Estado al doctor Américo Villarreal, Rodolfo González Valderrama y otros. Es decir, el camino de Maky es demasiado largo en ese partido ya aparece en el quinto lugar, con un añadido, el partido del presidente todo hace indica que ira con un hombre en la elección de Tamaulipas o eso siguen sosteniendo los cuatro punteros mencionados quienes ofrecen, además, la lista de los tres Estados donde si hay mujeres de su partido muy bien posicionadas.

En ese sentido la pregunta que sigue es, ¿se atreverá Maky a seguir de rebelde cuando la llamen a la unidad en Morena y el futuro de su hijo se ponga en riesgo con un Congreso opositor a ella y su grupo, por todos lados?, modificar la pregunta, ¿Maky está asustando con el petate del muerto o realmente jugaría con el Verde de no ser elegida en Morena?, la verdad es que si no es por Morena difícilmente ganaría en Tamaulipas y, de perder la elección, tendría todo apuntando a lo que más quiere, al futuro presidente municipal de Reynosa y sus presupuestos quien además ya tiene cuentas públicas rechazadas en el Congreso y no se tendrían que mover mucho para accionarlas en la Fiscalía, lamentable, pero así es la política, se llevan muy feo y no respetan nada, está es la encrucijada de la todavía alcaldesa de Reynosa.

EN EL PAN… Realidad es que la cosa se está poniendo buena y no solo en Morena, en todos los partidos están apretando los contendientes, en el PAN Jesús Nader, alcalde de Tampico, se olvidó de las tortas de la barda, mariscos y demás para sacar un promocional comiendo flautas y diciendo lo que solo los victorenses sabemos, que en esta ciudad son las mejores y son de harina, sin embargo se ve muy discreto en su actuar, más ante un contrincante que no se promociona personalmente, pero que se le ve toda la mano metida ya en su propia elección como candidato, César Verastegui Ostos, a quien gusta le llamen El Truco, y que si anda ya ganado adeptos no solo en el PAN estatal sino también en dirigencias de otros partidos que se han ido decepcionando.

El Truco primero se quedó con la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Aldama y este fin de semana simpatizantes de la izquierda, de Morena concretamente, en el Mante, se sumaron a su movimiento, hicieron pronunciamientos a su favor y así sigue creciendo, le hablo de la dirigencia de la Asociación Civil Sanando a Mante AC porque en conferencia de prensa el doctor, Rigoberto Hernández Carballo, presidente de la misma, dijo “El Truco, es el único que nos ha tomado en cuenta, en pasadas contiendas fuimos traicionados por los dirigentes de MORENA, cerrándonos las puertas como asociación y como activistas políticos”.

ACLARA UAT DUDAS SOBRE VACUNAS ANTICOVID… Con la finalidad de contribuir a responder las principales interrogantes y dudas relacionadas a la vacunación de Covid-19, la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presenta un video informativo en los canales de difusión y redes sociales de esta dependencia académica ubicada en el Centro Universitario Sur.

La exposición está a cargo del Dr. Héctor Pérez Monsiváis, responsable de la Jurisdicción Sanitaria No. ll y docente de la Facultad de Medicina, quien a partir de su experiencia profesional, brinda una amplia explicación acerca de este importante tema para la sociedad.

Comentó que, basándose en su experiencia con pacientes hospitalizados, una de cada diez personas que reciben atención hospitalaria ya ha sido vacunada, luego de mencionar que, tal y como se ha informado oportunamente por distintos medios, la vacuna no va a impedir la infección, sino que ayuda a prevenir las complicaciones que pueda tener.

Expuso que la probabilidad de que fallezca la gente que ya ha sido vacunada es bastante baja, sin embargo, la presencia de comorbilidades, cómo diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros, son factores que hacen que la probabilidad incremente.

Dijo que no todas las vacunas previenen de las nuevas variantes del Covid, sin embargo, vacunas como Aztra Zeneca, Pfizer o Moderna han demostrado que tienen una mayor probabilidad de estar protegiendo contra las variantes más recientemente descubiertas.

De igual manera, el docente y funcionario del área de la salud hace un llamado a no bajar la guardia, y a seguir con las medidas de seguridad sanitarias requeridas como prevención primaria.

Indicó que se mantiene la perspectiva de que, al continuar el plan de vacunación establecido para que la transmisión vaya disminuyendo paulatinamente, se pueda en el pronto plazo regresar a las clases en las aulas con algún modelo híbrido y la aplicación de los filtros sanitarios.

Agregó que en la medida que se amplíe la cobertura de vacunación y que la gente no olvide las medidas de protección, se obtendrá la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, para poder así empezar a ver el impacto de todas las medidas que se han seguido, y a considerar que es una infección endémica, y no epidémica como lo es en este momento.

