Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Víctima de los políticos, este pueblo mexicano observa crecer los odios, ¿a qué?, a todo, si eres azul pues a lo que ellos llaman populismo, si eres moreno odias lo fifí, aunque ni sepas a ciencia cierta que es una cosa u otra.

Lo triste es que quienes fomentan estos comportamientos están tan mal de la cabeza que ya ni se miden, a una parte no le basta fomentar el aborrecimiento a los regímenes de Venezuela, de Cuba, sino que han comenzado a destruir nuestra propia historia como si tuvieran elementos para afirmar que no fue como nos la han contado, ya no quieren a Benito Juárez, dicen que Don Miguel Hidalgo ni siquiera es como lo pintan, que Villa y Zapata eran bandoleros. La otra parte no entona mal las rancheras, nos fomentan rencor hasta a Cristóbal Colón, a los reyes de España, a los católicos y a los que mataron a muchos de nuestros indígenas, como si eso fuera a aliviar de algo nuestra situación.

Por supuesto, no todo son locuras de los políticos, algunos malamente lo hacen para llevarnos a discutir problemas lejanos a la patria, incluso en el tiempo, saben que con esos actos nos dividen, por lo menos, distraen a la gente de los problemas reales, de lo que se les pueden achacar a ellos por complicidad, omisión, o acción, la salud, educación, seguridad, crisis económica, por ejemplo.

La realidad es que no tiene caso discutir los temas que los políticos ponen en la mesa, ¿para qué odiar a Colón?, ¿cómo podríamos saber si la imagen de Hidalgo es o no real?, no habrá muchas evidencias como para mostrar que uno u otro bando tiene la razón, ellos lo saben, por eso le insisto, solo quieren distraernos.

Y el problema no es que pretendan fomentar una ideología, lo peligroso es que dividen al país, nos llevan a debates estériles mientras no pasa nada, mientras todo sigue igual o hasta con mayor impunidad a favor de los políticos del presente ya que nos hacen creer que es más importante hacer una estatua de una presunta indígena para colocarla en lugar de la que se le hizo a Colón que analizar los daños del Covid, por ejemplo.

Difícil se ve nuestro panorama cuando lo que se observa es a políticos aplicados en dividir más al país, a un pueblo que parece estar harto y en verdad busca quien pague los platos rotos sin darnos cuenta de que solo juegan con nuestros sentimientos.

¿Qué necesidad tenía el presidente de hablar de Cuba en las fiestas patrias?, ninguna, y no crea que lo hizo por inocencia, su discurso fue tendiente a fomentar el odio, a sabiendas de las reacciones que encontraría en la derecha que cayó en la provocación.

El bloqueo a Cuba era tema ideal para un encuentro con el presidente del vecino país, ya por lo menos con su embajador, pero nunca en un evento cívico que es de lo poco que nos queda para fomentar nuestra identidad nacional.

Le insisto, no es un lado el problema, en ambos bandos se observan vicios, yerros, soberbia y hasta autoritarismo que padecen.

El manotazo para poner orden ahora si le toca al pueblo, los políticos no van a cambiar por cuenta propia y por eso tiene que irse preparando para futuras elecciones, preguntarse con seriedad por qué tendría que votar por algún partido o candidato, por lo menos, ¿cuál de ellos se parece o tiene cualidades similares a cualquiera de nuestros héroes que nos dibujaron en la primaria?, le apuesto que batallará mucho para localizar por quién votar con un mínimo de garantías de que será honesto, aunque también le doy certeza de que encontrará, no uno, varios personajes que merezcan su apoyo para administrar los recursos públicos.

La reflexión viene porque terminamos de celebrar a los héroes que nos dieron patria, a quienes encabezaron la Independencia de México y ni siquiera sabemos de sus cualidades como para compararlos con los políticos que hoy, muchos como aves de rapiña, acechan el poder y los presupuestos sin otra propuesta que la de dividirnos, la de destruir el presente o la historia, les da igual.

En el pasado hemos cometido muchos pecados en la política, de hecho nuestra situación, en todos los ámbitos, se debe a que estamos pagando los errores de aquellos días en que votamos por quien hablaban seductoramente, por quien todo lo corrompía a base de dinero, compraba votos, en casos más aberrantes, pagamos porque apoyamos a personajes sin más razón de que estaban bonitos, guapos, caían bien, ándele, como si los quisiéramos para una noche de sexo y no para gobernar un Estado.

Lo que viene puede ser más grave si no nos ponemos las pilas, los políticos llegan sin propuesta y con muchos odios que solo alentarían la violencia, inseguridad, pobreza, en concreto, están enfermando a nuestra sociedad fomentando odios hasta por actos de hace más de 500 años y eso ya debemos de frenarlo.

Crítico, en pleno siglo 21 estamos endiosados con políticos malos, con personajes que nos dicen lo que queremos escuchar nomás para empoderarse, pensando en su cartera no en el pueblo, son tiempos oscuros y surgirán todavía más falsos profetas que lamentablemente ya ni siquiera hablan del bien sino de odios mal dirigidos como si no fuera suficiente con el desmadre de país en que nos tienen…

UAT PRETENDE REDUCIR EFECTOS DE CONFINAMIENTO… La Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha un programa de pláticas en línea, que tienen como objetivo reducir la afectación socioemocional del estudiante durante el confinamiento originado por la pandemia.

Mediante la plataforma de Facebook, la Facultad de Medicina difunde la exposición de diferentes especialistas, en actividades coordinadas por el área de Servicios Estudiantiles y el Departamento de Psicopedagogía de este plantel ubicado en el Centro Universitario Sur.

El programa tiene como objetivo compartir en línea herramientas para el manejo de los aspectos socioemocionales en los alumnos, que a la vez les permitan enfrentar su vida académica desde casa en las mejores condiciones posibles.

En el inicio de las actividades se contó con la participación de la Dra. María Luisa Reyes Valdez, que abordó el tema sobre organización y planificación. La docente recomienda a los jóvenes realizar una agenda de 24 horas que integre su horario de clases, el horario de estudio que dedica a cada materia y el tiempo qué dedican para actividades relajadas o para compartir en familia.

Por otro lado, la Dra. María Teresa Barrón Torres, expuso cómo la asesoría académica puede ayudar a transitar positivamente en la vida académica desde casa. Destacó que este apoyo pedagógico, cuyos servicios están a disposición del estudiante, ya sea para asesoría individual o grupal, permite despejar dudas acerca de temas difíciles a lo largo de su carrera.

Otro de los expositores, el Dr. Brian González Pérez, instruyó acerca de las herramientas para desarrollar habilidades y destrezas en materia de competencia lectora, así como la aplicación de estrategias para interpretar documentos con un diferente nivel de profundidad.

Cómo parte de esta actividad, los docentes exhortaron a los estudiantes continuar con la socialización, aun cuando esta sea a la distancia, además de recomendarles gestionar sus emociones y compartirlas, recuperar la esperanza, buscar un sentido a las cosas y a ser conscientes de que, estudiar en línea, requiere de un esfuerzo añadido.

