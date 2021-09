Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzó Andrés Manuel López Obrador, algo que ya conocíamos, cifras alegres que no se notan en la calidad de vida del pueblo de México, el tradicional besamanos, aunque no en la forma si de fondo, muy parecido a aquellos faraónicos eventos panistas y priístas, lleno de fiesta, de alegría y despilfarro que contrasta con nuestra realidad de pobreza, violencia, inseguridad, luto por el Covid.

Usted seguramente ya sabe lo que dice el presidente, los récords de remesas que presume, sus pensiones, sus becas, no hay error que haya reconocido, ni pequeñito, todo es un mundo feliz, su prueba más contundente es que solo recibió aplausos de quienes le escuchaban.

Si, aunque no lo crea se parecía mucho el acto a aquellos días en que los priístas escuchaban y acudían a los informes nomás porque desean lamerle los, los, los zapatos al Presidente

El acto quizá sea intrascendente en sí pero deja una enseñanza que, ojalá sea tomada en cuenta por los presidentes municipales de Tamaulipas que ya anuncian con bombo y platillo “su fecha para el informe de labores”, lo ideal es que entren en un momento de autocrítica, reflexión, y que entiendan que expresar las fallas ayudará a que todos trabajen para cambiarlas.

Y otra vez, en lugar de informes pues mejor que se sometan a un dialogo público con lo más representativo de la ciudad que gobiernan, con empresarios, estudiantes destacados, trabajadores, prestadores de servicios, chóferes de transporte, con quienes todos los días sufren o disfrutan los resultados de sus actos nomás para saber cómo les va y que es lo que realmente han hecho bien.

La realidad es que uno o dos, tal vez tres o cuatro de los 43 alcaldes son los que podrían caminar las calles de los pueblos que han gobernado durante los últimos tres años, por una simple y sencilla razón, los otros no cumplieron con sus compromisos de campaña, es más, ni siquiera con lo básico como recoger la basura o tener las calles iluminadas.

Los alcaldes de Tamaulipas, cuando anduvieron pidiendo el voto, nos hicieron creer que podíamos tener ciudades limpias, ordenadas, con seguridad, de un hermoso color y olor a desarrollo y hoy, los resultados de su chamba, son calles teñidas de rojo sangre y presupuestos con tintes de negro saqueo, de gris político.

Con esos resultados, la verdad es que la mayoría de los alcaldes mejor deberían ahorrarse sus fiestas que ellos llaman informes, que las eliminen que al fin y al cabo no creo que existan muchos que quieran ir a festejar con ellos o por lo menos a escucharlos.

En los promocionales del tercer informe de gobierno del Andrés Manuel, por ejemplo, se cuentan historias de éxito, de hombres y mujeres que son ejemplo a seguir, que han triunfado para cerrar dichos spot con una sentencia de parte del ejecutivo, “hechos, no palabras” y de eso hablamos, mejor que se los hubiera ahorrado porque a fuerza de ser sinceros las cosas buenas solo le ocurren a la familia de los encumbrados, a sus novias o novios, a sus amantes, a quienes se convierten en sus cómplices y a una mínima parte del pueblo.

Exacto, también me refiero a mucho de lo que sucede en la mayoría de los 43 municipios de Tamaulipas, los alcaldes y alcaldesas se han despachado con la cuchara grande y so pretexto de la inseguridad se han escondido para que no les exijan trabajo.

Regresó algo que parece el besamanos a nivel federal, lo que escuchamos parece otro país, entonces, esperemos que el ejemplo cunda en Tamaulipas, que no se haga lo mismo, que los informes se entreguen conforme a la ley y ya, digo, para qué hacer fiestas cuando casi todos sabemos que no es nuestra realidad de los últimos tres años.

BUSCA UAT GARANTIZAR REGRESO SEGURO A CLASES… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa realizando acciones que garanticen el retorno seguro a las aulas cuando las condiciones sanitarias sean propicias y avaladas por las autoridades de salud.

En este contexto, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) obtuvo el distintivo “Escuela Segura” al cumplir con los requerimientos del Comité Estatal de Seguridad en Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El Dr. Rogelio Castillo Walle, Director de la UAMCEH, dijo que el trabajo responde al interés del Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, de fortalecer dentro de los planteles las acciones que favorezcan el regreso seguro a las aulas.

Explicó que en este proceso se siguieron puntualmente las indicaciones giradas por la Secretaría de Salud para la prevención de la propagación del COVID 19, a fin de garantizar el bienestar del personal, el alumnado, las familias y la población en general.

La Facultad de Música de Tampico inicia proceso ante la COEPRIS.

Por otro lado, en la Facultad de Música y Artes “Maestro Manuel Barroso Ramírez” del Centro Universitario Sur de la UAT se lleva a cabo el proceso para la certificación como “Escuela Segura».

Al respecto, la Mtra. Norma Laura Barrientos Villanueva, Directora de la Facultad de Música, dijo que con ello se da observancia al trabajo que impulsa el Ing. Suárez Fernández para garantizar la seguridad sanitaria a toda la comunidad universitaria.

En seguimiento a estas acciones, informó que el personal de la COEPRIS visitó las instalaciones de la Facultad para verificar que se cumplan los lineamientos que permitan la realización de las actividades educativas y administrativas de manera segura.

Añadió que en este plantel se ha formado un Comité de Salud que se encargará de responder a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para poder obtener el distintivo “Escuela Segura”.

Cabe destacar que este proceso tiene como objetivo proporcionar al alumnado la garantía de que los riesgos de contagio de COVID-19 han sido disminuidos mediante el aseguramiento de que los protocolos se estén llevando a cabo de manera adecuada y segura.

