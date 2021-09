Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los maestros del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria (ITCV) están en la mejor disposición de regresar a las aulas siempre y cuando se respete la voluntad de cada docente y se cuide la integridad de los grupos de riesgo, informó el delegado sindical de la Delegación V-109 del SNTE, Jorge Luis Reyes Cedillo

Luego de que en redes sociales circula información en el sentido de que en la escuela Normal de Educadoras “Estefanía Castañeda” presuntamente se violenta los derechos humanos del personal docente y administrativo al obligarlos a acudir a su centro de trabajo sin contar con las medidas preventivas contra EL Covid, el dirigente sindical señaló que al interior del Tecnológico se integró un comité de salud que vela por el respeto a las disposiciones sanitarias.

Sin embargo, como se sabe, hay trabajadores que no están vacunados o que tienen comorbilidades o enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión o cáncer, y se debe tener la garantía de que se protegerá a ese personal para no exponerlo a una situación de riesgo.

“Hay personas que aún no están vacunadas o con padecimientos crónicos como cáncer y no queremos ningún deceso por este motivo, y tampoco queremos que los haya ni entre compañeros ni entre alumnos”.

Por último, dijo que hasta ahora el Tecnológicos í ha cumplido con los protocolos sanitarios que exige el Comité de Seguridad en Salud y no se han presentado brotes de Covid-19 al interior de sus instalaciones.