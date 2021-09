Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Maestros jubilados de Tamaulipas amagan con “tomar” el edificio de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como medida de presión para que el Comité Ejecutivo Nacional emita la convocatoria para la renovación sindical.

El dirigente de los docentes jubilados, Rodrigo Tavares García aclaró no obstante que primero harán formalmente la petición al dirigente nacional del SNTE Alfonso Cepeda Salas, y en caso de que no haya respuesta favorable entonces unos cinco mil jubilados debidamente organizados cerrarán las oficinas del edificio sindical ubicado en la Colonia del Maestro de esta capital.

“Si no obtenemos una respuesta favorable del líder nacional nos veremos obligados a convocar a unos cuatro o cinco mil maestros para tomar el edificio sindical, y no nos moveríamos hasta que no se emita la convocatoria”., enfatizó Tavares García.

El presidente del Comité Estatal de Maestros Jubilados y Pensionados señaló que ya es tiempo de que se emita dicha convocatoria para renovar la dirigencia del sindicato en Tamaulipas, pues el actual dirigente concluyó su periodo desde hace más de un año y ya es tiempo de que se realice el cambio en la Sección 30 del SNTE.

“Terminó hace más de un año y los maestros de Tamaulipas viven un retroceso en materia de derechos laborales, ese es el pronunciamiento de todos”.

Otra de las demandas de los trabajadores de la educación en retiro es que se nombre a una comisión integrada por docentes de todo el Estado para que se audite la caja de ahorros del Sistema de Ahorros para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET) y se informe al magisterio tamaulipeco qué se ha hecho con el dinero de los maestros de la entidad.

“La auditoría a la caja de ahorros del SARTET es porque queremos saber lo que está pasando con los más de 5 mil millones de pesos. También queremos saber cuál es el status económico del SARTET porque ha habido una serie de inversiones que se han hecho y que no han tomado en cuenta a la base magisterial, como un estacionamiento que hicieron”, indicó Rodrigo Tavares.