Por Agencias

Ciudad de México.- Tras la reunión celebrada ayer entre un grupo de senadores panistas y el líder del ultraderechista partido español Vox, Santiago Abascal, la dirigencia del blanquiazul afirmó este viernes que el encuentro fue a “título personal” de sus legisladores, al tiempo que lamentó las “interpretaciones equivocadas” que se hicieron del hecho.

En un comunicado difundido en redes sociales, el PAN se definió como un partido “inspirado en el humanismo político y que siempre ha defendido los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades públicas, la separación de poderes y la democracia representativa”, los cuales son valores que también defiende en “el ámbito internacional”.

De acuerdo con ese partido político, su “socio institucional en España es el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)”.

En ese marco, señaló que la reunión que sostuvieron algunos senadores del PAN con representantes de otro partido fue a título personal, en uso de su libertad.

“Lamentamos las interpretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este evento en donde NO se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, la defensa de nuestras libertades, democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”.

A propósito de la mencionada reunión, el ex presidente Felipe Calderón señaló en Twitter que “la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada. Hoy, una vez más, el acuerdo con Vox lo demuestra. Y que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los senadores, eso está peor. Ojalá cambien ya de dirigencia. Por esas y otras cosas salimos muchos”.

Por su parte, la dirigencia nacional del PRI manifestó en la misma red social: “Rechazamos cualquier participación o supuesto acuerdo del PRI nacional con Vox. De haber ocurrido por parte de algún militante, se trataría de una decisión a título personal y no representaría ni la postura ni la voluntad de nuestro Instituto Político”.

Mediante las cuentas de sus bancadas en las cámaras de Diputados y Senadores, el PRI reiteró que ninguno de sus legisladores participó en la reunión con Santiago Abascal, dirigente de Vox, por lo que incluso le solicitaron a un periódico español que corrigiera una nota informativa en la cual se afirma que integrantes del tricolor participaron en el encuentro.

El pasado 13 de agosto, en la conmemoración de la conquista Española, Vox dijo que su país “logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas”.

“Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán”, suscribió Vox en sus redes sociales.

Dicho tuit reproducido para por el panista Diego Fernández de Ceballos para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y para exaltar la “verdad” dicha por el ultraderechista partido Vox.