Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es común que se cuiden las formas -y a veces ni eso- para resolver en el fondo lo que así conviene al grupo que está en turno en el gobierno. Y ello lo vemos en nuestra entidad en donde la separación de poderes solo se da en el discurso.

La práctica constante es que el ejecutivo hace y deshace en dichos poderes, en base a los intereses y proyectos que representa, en primer término los suyos.

Así lo vemos en la legislatura actual en donde la mayoría panista y priistas que cobran bien por sus “buenos oficios”, únicamente están para hacer efectivo lo que les requiere su “patrón”.

Guardadas las proporciones, algo similar sucede en el ámbito judicial en donde, desde que entró el mandatario en turno se dio a la tarea de nombrar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y titular de la Judicatura y colocar a sus cercanos en espacios importantes de ese poder.

En el esquema actual, en relación a la presunta división de poderes, sería disfuncional si sucede algo contrario a los planes del gobernador.

Por ello resulta extraordinario pero no inexplicable lo que acaba de hacer el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM), al tumbarle al Partido Acción Nacional (PAN) 2 de 7 diputaciones plurinominales que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) le había asignado.

Y si bien esto no es cosa juzgada en tanto que los “afectados” pueden interponer un recurso jurídico ante una instancia superior, el precedente de ir contra la línea queda en el registro.

Hay que subrayar que la constante ha sido que los magistrados, salvo matices, hacen lo que les “sugiere” el ejecutivo.

El procedimiento, en cuanto al tema electoral, es de sobra conocido. El IETAM, con mayoría de consejeros “oficiales y oficiosos”, realiza su labor segada hacia el partido en el gobierno y el Tribunal, por su parte, se encarga de convalidar lo que ya trae el visto bueno de la alta jerarquía.

Sin duda que la decisión reciente de los magistrados es algo distinto a lo que venían llevado a cabo.

Los efectos en cuanto a la 65 Legislatura es que el PAN, al recibir el revés citado, solo tendrá 11 diputados lo que le impedirá compartir con Morena el mando en la Junta de Coordinación Política.

No hace mucho le escuchamos a un magistrado comentar que las quejas e impugnaciones que les mandaban desde el gobierno, con el membrete del PAN, eran endeble en cuanto a fundamento legal y argumentación por lo que tenían que “cuadrar las cosas” para no exhibirse.

Los magistrados “rebeldes”, que seguramente ya recibieron las presiones de rigor ante su osadía, son RENE OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS, IVAN ARROYO VILLARREAL y EDGAR DANÉS ROJAS, mientras que BLANCA ELADIA HERÁNDEZ ROJAS y MARCIA GARZA ROBLES prefirieron no ir en contra de la “sana normalidad”.

En los días por venir se verá si en realidad se trata de un cambió en el Tribunal o en realidad se arman escenarios para merecer mejor trato mediante las gratificantes negociaciones.

Confiamos en que sea lo primero y que, desde ya, se haga respetar la autonomía del organismo en cuanto a sus resoluciones.

A propósito de asuntos que no marchan del todo bien para el grupo del poder en el estado, se tiene que éste fin de semana se manejó la noticia de que el ex gobernador, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, recibió un auto de libertad por falta de elementos para ser procesado por los delitos peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pese a esto, el victorense permanecerá en prisión debido a que enfrenta más cargos que le fueron interpuestos por autoridades estatales, además del proceso de extradición que se le sigue al ser requerido por la justicia del vecino país de norte.

De cualquier manera, el que HERNÁNDEZ FLORES y el equipo que lo defiende legalmente obtuvieran de un juez la resolución a su favor es un triunfo que puede ayudar a que se vengan abajo las denuncias que le formularon desde el ámbito local.

Lo anterior significa un revés a la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción de Tamaulipas que, en su momento, operó el ahora magistrado, JAVIER CASTRO ORMAECHEA.

Pero no solo el tropiezo para la FISCALÍA y al jurisconsulto señalado sino para el grupo gobernante que determinó llevar a la cárcel a “Geño” debido a una venganza de carácter político.

Esto no significa que HERNÁNDEZ FLORES se haya sustraído a la tentación de hacer negocios desde el gobierno pero si algo les distingue a los políticos del estilo del capitalino es que se cuidan de no hacer evidentes sus maniobras para no verse en problemas de carácter legal una vez que dejan el puesto.

Nada que los que están en el mando en la actualidad desconozcan, tan es así que hay demandas de por medio.

AL CIERRE

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), continúa el proceso para el relevo en la Rectoría y luego de emitida la convocatoria viene lo de las candidaturas.

Lo que se maneja es que el único candidato será el actual Secretario de Finanzas, GUILLERMO MENDOZA FIERRO, con el respaldo total de los consejos técnicos de escuelas, facultades y unidades académicas. De ahí que el paso siguiente sea que se de a conocer el apoyo en mención y que empiece el proselitismo en base a el plan perfilado.

Vale apuntar que la Doctora, LUISA ÁLVAREZ CERVANTES, también quiere ser considerada para competir por el cargo.