Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de delegados de la base de taxis en la Central de Autobuses de esta capital, Liborio Tovar, se pronunció por la igualdad de condiciones entre quienes prestan el servicio de transporte en Victoria, como son taxistas y choferes que trabajan en las plataformas Uber.

Tovar se mostró muy respetuoso del servicio que los choferes de esas plataformas ofrecen a la ciudadanía, pero reiteró que sí es necesario que si están realizando el mismo trabajo de la misma forma todos cumplan con los mismos requerimientos y exigencias establecidas en la Ley del Transporte.

Por ejemplo, los taxistas establecidos pagan el costo de las concesiones o revalidaciones, la revista mecánica y los exámenes antidoping, principalmente

“Ellos no pagan, o no pagan lo que nosotros pagamos por lo que son las concesiones, la revista mecánica; están exentos de esos cobros y nuestra posición es no es de que digan quiten las plataformas, es un servicio más y el cliente es el que decide”.

Liborio Tovar mostró una actitud comprensiva ante quienes desarrollan esta actividad porque finalmente es un empleo y una forma lícita de ganarse la vida, pero puntualizó que esas empresas están exentas de los cobros e impuestos que pagan los taxistas, de ahí a que el costo del servicio de Uber es menor.

“Nosotros respetamos el trabajo de las plataformas porque cada quien se gana la vida con su trabajo, pero nuestro punto de vista es que si vamos a trabajar en el mismo ramo debemos estar bajo las mismas condiciones, tanto los taxis como los que están haciendo esas las funciones en este caso los de plataforma”.

Por último, Tovar insistió en que “no pedimos que los quiten sino trabajar en las mismas condiciones”.