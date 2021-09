Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Interesante se pone el asunto de la Gubernatura de Tamaulipas. Hay por lo menos 14 tamaulipecos prestos a convertirse en candidatos al cargo.

El tironeo por la Gubernatura del Estado se ubica en el centro de la atención ciudadana.

Hay evidencia -y resistencia interna en el PRI- para que PAN y PRI vayan juntos con PRD por la gubernatura.

Ya con esta reciente reunión con el Secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, se da la percepción de un fortalecido Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que cuando hay un conflicto lo mejor es platicar y llegar a acuerdos.

El partido Morena, partido en el poder, irá muy seguramente en alianza con el Partido del Trabajo por la Gubernatura. Y es muy factible que en lo oscurito Morena contará con el apoyo del partido naranja y del partido verde.

En el lado de Morena gente como el líder Enrique Yáñez me dijo que “el que ponga Morena va a ganar la Gubernatura, y por su parte el diputado local electo Román Vital me dijo el lunes 9 de agosto que “Morena no debe confiarse, los azules harán todo por ganar la Gubernatura”.

¿Fortaleza de Morena? Les ayuda que el partido en el poder federal sea Morena. Otra gran ayuda la tienen de los abusos y errores cometidos por funcionarios del Gobierno de Tamaulipas. Abusos por ejemplo en el área de Educación donde desde la subsecretaria Magdalena Moreno hasta el director de Comunicación Educativa, Martín Díaz Salazar se despacharon con la cuchara grande con super-plazas laborales en perjuicio de la verdadera base trabajadora de la Secretaría de Educación. Esperemos que enterado del abuso, del robo, que comenten Moreno y Martín (y otros tres) el alto mando imponga orden. ¿Por qué le llamo robo? Porque, muy sencillo… si una persona llega a un cargo público… y toma algo a lo que no tiene derecho… ¿Cómo se llama? Se llama robo. Y lo que hicieron Moreno, Martín Díaz, Víctor Hugo Segura Pecina (subsecretario de Administración), Nury Oralia Pérez Garza (directora de Recursos Humanos), y Ricardo Rodríguez Rey (director de Informática) se llama robar. No concebimos que el Secretario de Educación, Mario “El Negro” Gómez Monroy haya alentado o solape esta robadera. Tenemos la certeza de que Gómez Monroy es persona íntegra, honesta, derecha.

Otro factor que no ayuda a la buena imagen del PAN son los desatinos cometidos por el doctor Xicoténcatl González Uresti.

Con todo el nuevo diputado local morenista Román Vital tiene razón en su diagnóstico: “los azules harán todo por ganar la Gubernatura”. Eso me dijo el 9 de agosto.

Además no olvidemos que los “morenos”, en el buen ejemplo de su líder máximo, Andrés Manuel López Obrador, traen el conflicto como un “chip”. Ya lo dijo el Premio Nobel Octavo Paz, en entrevista con Julio Scherer en los 80tas: “Veo una ausencia de proyectos en la nación. Volteo a la izquierda y veo gente atareada discutiendo. Volteo a la derecha y veo gente atareada haciendo dinero”.

Dos.- ¿Quién será el candidato de PAN, con o sin alianza ¿ Es evidente que el nativo de Xicoténcatl, César Augusto Verástegui Ostos, “El Truco”.

Por el rumbo tricolor las opciones son el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, el contador Ramiro Ramos Salinas, la abogada Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente y el licenciado Alejandro Guevara Cobos.

En Morena “suenan fuerte” para la candidatura el victorense Felipe Neri Garza Narváez, el maderense Erasmo González Robledo, el ¿tampiqueño? Alejandro Rojas Díaz Durán, la chihuahuense Maki Esther Ortiz Domínguez, el victorense Américo Villarreal Anaya y el reynosense José Ramón Gómez Leal.

Felipe ya recorrió todo el entramado del poder tamaulipeco, nomás le falta ser Gobernador.

Héctor Martín le ha coordinado varias campañas a AMLO en Tamaulipas. Veremos si lo fortalece o recibe regaño por el video donde AMLO lo apoya.

Erasmo sabe el entramado de la repartición de la lana.

Alejandro Rojas es entrón a más no poder.

Maki Ortiz es azul pero maltratada por los azules ya se “morenizó”.

Américo es senador, y los senadores se transforman en candidatos a Gobernador.

J.R. Gómez Leal es el titular de Bienestar y jefazo de los programas de apoyo económico.

Bien interesante el proceso electoral parta buscar Gobernador. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com