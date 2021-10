Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal admitió el pasado martes 26 de octubre, una demanda de amparo en contra del Presidente Municipal de Victoria, misma que fue presentada el 24 de febrero, por el Jefe del Departamento de Coordinación Operativa y Educación Vial de Tránsito por suspenderlo en sus labores; pero el alcalde actualmente es Eduardo Abraham Gattás Báez, quien deberá defenderse en el juicio de amparo 301/2021.

El Juez Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Victoria, notificó que “se admite la demanda de amparo…. como lo solicitó la parte demandante en su escrito inicial de demanda, en cuerda separada y por duplicado; tramítese el incidente de suspensión…. se señalan las diez horas con treinta minutos del 26 de noviembre de 2021 para llevar a cabo la audiencia constitucional…. pídase informe justificado a las autoridades responsables”.

El 24 de febrero del 2021, el Jefe del Departamento de Coordinación Operativa y Educación Vial, de Tránsito Municipal de Victoria, acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda de amparo, en contra del presidente municipal, por suspenderlo en sus labores e impedirle ingresa al trabajo. El Juzgado Décimo Segundo de Distrito rechazó la demanda y el oficial presentó un recurso de queja.

El magistrado Daniel Ricardo Flores López, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Victoria, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, no es notoria ni manifiesta la causa de improcedencia que aduce, pues no es evidente ni clara a grado tal que permita al operador judicial estar plenamente convencido de su actualización, precisamente con los elementos con que cuenta al momento de pronunciarse sobre la admisión o no.