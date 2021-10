Por Agencias

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, confesó sentirse un poco molesto por los incidentes contra Ronald Koeman, donde un grupo de aficionados del Barcelona golpeó y escupió el auto del holandés tras perder el Clásico.

“Lo siento por Koeman. Esto no puede pasar, no se puede tolerar la mala educación. Es un problema social, no solo del futbol porque es la falta de respeto por la persona no por el entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador. Cuando se falta al respeto la significa que la sociedad tiene un problema», lamentó.

En este sentido, Ancelotti aseguró que le «gusta mucho» su trabajo como técnico. «Hay presiones y te echan. Tenía un entrenador que decía que es el mejor trabajo si no hay partidos. La vida del entrenador es bonita, tienes que aceptar la crítica, pero lo que molesta es la falta de respeto a las personas. Es lo cosa más fea. Cuando eres niño me enseñaron que si quieres ser respetado tienes que respetar. Este es uno de los primeros mandamientos», subrayó.

Del Clásico, el entrenador italiano admitió que no hicieron un juego «espectacular», pero sí «inteligente» para lograr el triunfo (1-2) contra el FC Barcelona.

«Hemos defendido bien y hacer un juego de ataque rápido que es lo que le pedimos a los jugadores», recordó.