Por Agencias

Campeche. – Campeche tendrá inversión pública por más de 40 mil millones de pesos para la construcción de alrededor de 600 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya, destacó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que ese proyecto también permitirá dar más proyección a zonas arqueológicas como Calakmul, que aún esconde importantes vestigios que datan desde 300 años antes de Cristo.

Al encabezar la conferencia matutina en la comandancia de la Séptima Zona Naval con sede en Lerma, Campeche, el mandatario federal también reiteró que se cumplirá su oferta de que se trasladarán las oficinas de Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen, y continuarán los apoyos federales, como el de “Sembrando vidas” que apoya en esta entidad a más de 20 mil sembradores.

López Obrador presentó a la gobernadora Layda Sansores como una de las precursoras del Movimiento de Regeneración Nacional, que finalmente pudo triunfar en la gubernatura luego de varias ocasiones en que le cometieron fraude.

Confesó que, como no le tiene confianza al Tribunal Electoral, “cuando dijeron que iban a hacer recuento de votos, yo dije ‘Ay nanita’, sí me preocupé, y me preguntaba ¿se van a atrever? Casi no hablaba del tema, porque si lo mencionaba iban a decir qua ya saben dónde me duele así que casi ni hablaba yo de eso. Aunque finalmente, luego del recuento, Layda sacó más votos…”

El titular del poder Ejecutivo presentó fotografías de uno de los murales rescatados en la zona arqueológica de Calakmul, donde se retrata la vida cotidiana de un mercado público y se puede apreciar la policromía utilizada por los artistas de la época, y aseguró que, así como esa obra, Calakmul esconde varios tesoros, y se espera que con el Tren Maya toda esa riqueza cultural pueda tener mayor difusión.

Sobre los presuntos desvíos de recursos e irregularidades administrativas en que incurrió la anterior administración priísta, que encabezaron en Campeche Alejandro Moreno Cárdenas (dirigente nacional del PRI) y Carlos Miguel Aysa González como interino, el presidente precisó que corresponderá al gobierno de Sansores San Román hacer las investigaciones que correspondan y presentar las denuncias para que se sancione a los responsables.

“Tengo el compromiso de no fabricarle delitos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Si nos quedamos anclados en el pasado vamos a perder mucho tiempo, pero tampoco vamos a ser cómplices si hay actos de corrupción. Porque no solo se trata de meterlos a la cárcel sino garantizar que no se va repetir el saqueo. No vamos a ser tapadera de nadie, pero tampoco vamos a agarrar eso como política fundamental” enfatizó.

(La Jornada).