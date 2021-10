Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamulipas.- De plano sorprendieron los apoyos y presencias en Poliforum de la ex alcaldesa matamorense Leticia Salazar, del mantense Alejandro Guevara Cobos, del perredista Jorge Sosa Pohl, y del célebre Luis Enrique Rodríguez Sánchez, pero la asistencia en el lugar del Dr. Xicoténcatl González Uresti en apoyo a César “El Truco” Verástegui más que sorpresa definitivamente causó gran regocijo, una inmensa alegría… no a la gente del Truco sino a sus adversarios políticos (en el propio PAN y en Morena), que ya festinan que con apoyos de gente nefasta como el referido subsecretario de Salud de GobTam el Secretario general de gobierno no va a llegar lejos.

Truco Verástegui va a tener que explicar si efectivamente el referido galeno va a ser el Coordinador General de su campaña a Gobernador, como ya anda diciendo la gente en Radio Pasillo.

Y es que todos sabemos que el referido Dr. Xico -nacido en Torreón, Coahuila-es el peor presidente municipal que ha tenido Ciudad Victoria desde su fundación. El referido campeonato del peor alcalde victorense lo tenía el ingeniero Arturo Díez Gutiérrez, pero llegó el Dr. Xico y ¡sopas perico!, que le arrebata la corona. Tan feliz desde entonces anda el Ingeniero Arturo Díez, que hasta hace dos años se animó a hacer un generoso donativo de dinero para las buenas causas que encabeza Ya Saben Quién. Tan feliz anda el empresario maderero –es decir el Ing. Arturo—que contagió su felicidad al alto mando de Movimiento Ciudadano, cuyo líder moral, Dante Delgado Ranuro, ex gobernador de Veracruz, ya lo hizo su candidato a Gobernador de Tamaulipas, pisoteando las reglas de “democracia interna” que prevalecen en el partido naranja.

¿Será que Don Dante ya chochea? Pues no creemos porque apenas va a cumplir 71 años el próximo 23 de diciembre. Lo que pasa es que diceeeen algunos que el poderoso líder moral del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador tiene ya un “Plan B”, por si los morenistas tamaulipecos naufragan en su meta de ganar la Gubernatura o por si le venden su alma, cuerpo y voluntad al jefe político del estado.

Pero no nos salgamos del tema. Y el tema es… con ese apoyo del ex alcalde Xico, la causa de Truco no crece, se hace enigmática. Y es que ni modo que el licenciado César Augusto Truco Verástegui Ostos no sepa de las andanzas y movimientos de baile de dicho personaje. Se entiende que por trabajo en el tercer piso de Palacio del 15 Juárez es el segundo hombre mejor informado de Tamaulipas.

En fin que si un proyecto busca llegar a puerto seguro debe deshacerse de los lastres. Y es que el referido personaje dejó sumida a la capital del estado en un gran caos y abandono, que está buscando dejar atrás el nuevo presidente municipal Eduardo Gattás Báez.

CIBERNETICOS YA CASIALCANZAN A GATTAS

Pues ahí tienen que el equipo de cibernéticos de Palacio municipal del 17 Hidalgo, se pusieron a trabajar duro toda la madrugada del martes para colocar en el ciberespacio la página web del Gobierno del Eduardo Gattás Báez.

Es una página que fue subida ya. Ahora falta enriquecerla con información. Ya aparecen los nombres de los integrantes del gabinete, pero no sus fotografías. La única fotografía que aparece es la del jefe máximo, es decir de Eduardo Gattas. No están las fotos de los integrantes del gabinete ni tampoco de síndicos ni regidores, pero ahí va el asunto. Y es el que ciudadano quiere saber a dónde dirigirse y los horarios cuando tenga un asunto por tramitar.

Tres.- En la tierra de Cuco Sánchez, Altamira, y con la participación de la doctora Maki Ortíz Domínguez, ex presidente municipal de Reynosa, en visita realizada la dirigencia estatal del COEP, Consejo de Organización Estrategia y Participación A. C. De Tamaulipas que preside Anwar Vivián Peralta tuvo reunión.

Vale decir que escucharon la disertación de la conferencia de un gobierno responsable que dirigió por cinco años en la ciudad fronteriza mas importante de Tamaulipas con mas de un millón de habitantes, la doctora Maki Ortiz.

Fue en este evento donde recibieron a la profesional de la medicina, ex legisladora y ex senadora tamaulipeca un grupo representativo de dicha ciudad para saludarle y expresar en un dialogo directo con la doctora Maki Ortíz lo que sienten los tamaulipecos.

Anwar Vivián Peralta, dirigente estatal de la asociación civil COEP, tuvo a bien dar un mensaje de bienvenida a la ex presidente municipal reynosense a quien le reconoció su esfuerzo y trabajo desarrollado en el ayuntamiento que presidió asi como los proyectos que viene comentando en sus visitas a los municipios de Tamaulipas.

Por su parte estuvieron presentes también la ex diputada federal Beatriz Collado; representantes de la AMIC, Asociación mexicana de la industria de la construcción; Así como dirigentes del movimiento nacional por la esperanza encabezados por Raúl Aguilar; Celeste López Acosta, secretaria del consejo de la CANACO Altamira; Pilar Cortés de Logística Portuaria- Altamira; así como representantes de los medios de comunicación de la región. NOS VEMOS.

azahel_jaramillo@hotmail.com