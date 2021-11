Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador estatal de la UCD exhorto a la población en general, en especial a sus agremiados, a no creer la información que circula en algunas páginas de internet en que afirma que los modelos 2016 hacia arriba no entrarán al programa de regularización, así como los documentos con los que deben contar para acceder a este beneficio, porque hasta ahora no hay nada oficial.

Jorge Sobrevilla, coordinador en de la UCD en Tamaulipas reiteró que ninguna organización sabe cuáles serán los modelos sujetos a regularizarse y los papeles que el interesado debe presentar, y ni siquiera el monto económico total que deberá pagarse para obtener este beneficio.

En los últimos días se han publicado notas en las que se asegura que los modelos 2016 hacia abajo no serán regularizados, sin embargo el dirigente ucedeista reiteró que respecto a los lineamientos, requisitos o mecanismo aún no hay nada y todo lo que se está publicando no es oficial.

“No es tan sencillo como parece; de hecho las secretarías de Economía, de Hacienda y de Gobernación tienen que coordinarse bien, lo mismo que en los estados fronterizos para establecer el mecanismo y todavía no lo hacen, pero aun así hay publicaciones donde prácticamente ya están mandando a los propietarios de autos a hacer el trámite. Repito, hasta ahora no hay nada en concreto pero de que se va a hacer eso es un hecho”.

Aseguró que la UCD como organización responsable está muy al pendiente de cualquier información que surja de fuentes oficiales para mantener bien informados a sus agremiados y en general a los propietarios de estas unidades, quienes lamentablemente siguen creyendo todo lo que leen respecto a este tema.

Estimó que el mecanismo Se llevará varios meses y lo más seguro es que sea hasta el próximo año cuando se lleve a cabo la regularización de unidades de procedencia extranjera.