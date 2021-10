Por Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó estímulos económicos para 364 atletas y entrenadores, participantes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Cada uno recibirá 240 mil pesos, además de recursos especiales para los medallistas.

El dinero proviene del sorteo de la Lotería Nacional del pasado 15 de septiembre, cuyos premios son bienes e inmuebles decomisados a la delincuencia.

Al manifestar su orgullo por lo que hicieron los deportistas, el mandatario anunció la continuidad de rifas de lo decomisado tanto al crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco.

Adelantó que se encuentra en análisis un predio ubicado en los límites de Sinaloa con Nayarit, adquirido a sobreprecio, para destinar los recursos a la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa.

Están por entregarnos el avalúo y así vamos a seguir rifando bienes que son fruto podrido de la corrupción, dijo.

La directora de la Lotería Nacional, Margarita González Sarabia, informó que para el sorteo especial fueron impresos 2 millones de billetes y se vendieron 773 mil 358; quitando impuestos y gastos de operación, el resultado final fue de 153.4 millones de pesos.

En la apertura de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, entregó los primeros seis cheques a los medallistas Luis Antonio Alvarez Murillo y Alejandra Valencia, de tiro con arco; Aremi Fuentes Zavala, halterofilia; Juan Diego García López, atleta paralímpico de taekwondo, y Jesús Hernández Herández y Diego López Díaz, atletas paralímpicos de natación.

Cuando iba a entregarle el cheque a Juan Diego, el Presidente hizo notar a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, pero este es más, a lo que la funcionaria respondió es que ganó oro.

Guevara, puntualizó que el estímulo para presea dorada es de 480 mil pesos; de plata, 420 mil, y de bronce, 300 mil.

El acumulado a repartir, correspondiente a Tokio 2020, es de 110.9 millones de pesos, sin tomar en cuenta el resultado obtenido.

Destacó que es la tercera ocasión que el Presidente entrega un estímulo a todos los deportistas de alto rendimiento; la primera vez fue para Lima 2019; la segunda, en 2020, en medio de la pandemia, y ahora para los participantes en Tokio.

El acumulado de todos los estímulos sin precedente en la historia del deporte nacional es de 783.8 millones de pesos, precisó.

Los deportistas se quedaron a escuchar la mañanera y, al final, el Presidente pidió un aplauso para ellos, al destacar la importancia del deporte.

Yo cuando voy al campo, que voy a entrenar, a la práctica, en el beisbol, me limpio, me libero por completo y luego en los juegos es quitarse presiones, estrés, todo. Y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300, dijo con orgullo.

Al salir de la conferencia, los deportistas fueron informados por personal de la Conade, que próximamente les serán entregadas cantidades mayores por obtenciones de medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, aunque no les revelaron el monto.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer la semana pasada por la titular de la Conade, los ganadores de medallas de oro recibirán tres millones de pesos, los de plata dos millones y los de bronce un millón. Aquellos que hayan ganado más de una presea, sólo obtendrán el premio por una, la de valor mayor.

(La Jornada).