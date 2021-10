presupuesto que se ejercerá el próximo año.

Lo más seguro es que le lloverán críticas a los diputados federales de Morena y aliados, animadas por el gobierno del estado, similar a lo sucedido el año pasado, en torno a lo que se disponga de recursos para el 2022. Algo de eso ya empezó.

En cuanto a GONZÁLEZ VALDERRAMA, no tendrá mayores problemas para continuar con su encomienda, con el añadido de que los montos de los programas que le toca operar, en general, no solo no disminuirán sino que van al alza.

Significa que, en año electoral, RODOLFO trae mano bondadosa para que se haga efectivos los apoyos que vienen con el visto bueno del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En concreto, mientras el Delegado continuará arraigándose en las preferencias de los tamaulipecos, sus colegas más adelantados en la carrera por la candidatura pueden ir a la baja.

Sin salirnos de éste tipo de temas tenemos que, desde el PAN, empiezan a cuestionar lo que perciben no será un presupuesto acorde a lo que pretende la administración estatal emanada de su instituto.

Al respecto, el diputado local y dirigente albiceleste, LUIS CANTÚ GALVÁN, retomó el discurso contestatario para señalar que la federación es injusta con los tamaulipecos, en materia de repartición del dinero.

Reitera que las aportaciones de la entidad al gobierno de la República en materia de recaudación de impuestos no corresponden a lo que regresan en cuanto al presupuesto.

Para darle contundencia a su perorata desempolvó el dato mediante el cual se asegura que desde el estado se aporta alrededor de 275 mil millones de pesos anuales y el centro únicamente regresa el 15 por ciento en programas y obras.

En ese sentido, enredado en la “bandera de la justicia”, pide exigir lo que corresponde. “Hagamos un frente común no por el Gobernador; no por el PAN; no por Morena, ni por ningún otro partido político; hagamos un frente común por los tamaulipecos que con sus impuestos contribuyen a la riqueza del país”, declaró.

Habrá que ver a quiénes mandará la jefatura política, a tupirle a los diputados y al propio mandatario federal.

Si los quejosos son del alcance del llamado “Cachorro”, podría no tener el impacto deseado a nivel mediático. Ello debido a que se trata de alguien que no goza de buena fama y, por tanto, de credibilidad.

AL CIERRE

El Alcalde de Victoria, anduvo en gira por colonias de la Ciudad Capital, para escuchar a los habitantes de éstas con el fin de conocer, de viva voz, su situación en cuanto a obras y servicios públicos.

Al munícipe se le vio en diálogo abierto y directo con colonos de la Unidad Modelo, a los cuales les explicó la manera en que se avanza en la recolección de basura, iluminación y varios rubros más, asegurando que se atenderá lo de la pavimentación.

“Nos dejaron un municipio desecho y endeudado”, les reiteró GATTÁS BÁEZ, al tiempo que se comprometió a estar pendiente para que se dará salida a las peticiones de los ciudadanos.

Cito que solo en la Comapa, el pasivo que se heredó supera los 350 millones de pesos.

A propósito, desde el Congreso tamaulipeco acaban de definirse los nombres de las y los diputados que estarán en el Consejo de Administración de los organismos operadores del agua y alcantarillado de los municipios.

En cuanto a Victoria, el titular es el diputado, JOSÉ BRAÑA MOJICA y su suplente es JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ.

Hay tiro en el Congreso. Y es que los panistas están empeñados en socavar la labor de los y las diputadas morenistas.

A la fecha, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, muestra su experiencia y habilidad para sortear las embestidas.