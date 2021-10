Camarón que se duerme

Clemente Castro González

Cd, Victoria, Tamulipas.- Si no se hace un pacto honorable para asegurar la unidad, cosa que es casi imposible en la política, “el gozo puede írseles al pozo” a los distinguidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que aspiran a la gubernatura.

Aunque más bien los que tendrían que tejer fino son los grupos que se mueven al interior de éste partido y cuyo espacio de mando está a nivel central y es comandado por los aspirantes a sustituir al Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En la geografía tamaulipeca operan dos grupos fuertes y aquellos que le apuestan a que podrían tener la bendición del Jefe del Ejecutivo Federal. En realidad no hay uno de los aspirantes a gobernador que le de por renegar de la popularidad del mandatario. Al contrario: en ese manto se arropan.

Entre los que hacen proselitismo se distinguen morenistas tamaulipecos que giran en torno al Canciller, MARCELO EBRARD CASAUBON, cuyo cuate es el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO y éste irradia influencia sobre el diputado, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Con afinidad hacia ellos -MARIO y ERASMO-, puede citarse al Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTAS BÁEZ y al senador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, aunque ambos traen su propia dinámica y están en posibilidad de tender puentes hacia otras vertientes, sin mayor problema.

Al fin y al cabo no son hechura ni de EBRARD CASAUBÓN, ni tampoco de GONZÁLEZ ROBLEDO. Es decir, traen su luz propia.

Incluso a VILLARREAL ANAYA, en ratos, se le ve cercano al senador, RICARDO MONREAL ÁVILA, mismo que lidera la Cámara alta.

Y es precisamente MONREAL el otro “chipocludo” que tiene amigos que se hacen promoción en tierra cueruda, entiéndase ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN y el propio delegado, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. Ellos tampoco son desconocidos por el Presidente, LÓPEZ OBRADOR porque han sido sus compañeros de lucha.

Los munícipes que también quieren la gubernatura son ADRIAN OSEGUERA KERNION y MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, de Madero y Matamoros, en forma respectiva. Sin embargo, no pierden pisada y le hacen los honores a GONZÁLEZ VADLERRAMA.

Se supone que OSEGUERA KERNION traía o trae buen nivel de entendimiento con la presidenta del Consejo Nacional de Morena, BERTA LUJAN, pero obvio que no se arriesgara si no ve claro en cuanto al respaldo que ésta le puede dar.

En relación al ex Delegado Federal, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, se le menciona para liderar a su partido y hasta con posibilidad de ser candidato para la contienda del año próximo. En efecto, “El JR” no esta fuera de la jugada y si no es favorecido con su aspiración lo veremos cercano a GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Alguien que no desmerece para lo que pueda ofrecerse en el futuro es el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI. Él es cabeza de grupo y muestra cercanía con MONREAL ÁVILA.

De MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, que igual pretende ser candidata de Morena para el relevo en la gubernatura, puede decirse que su contacto es DELGADO CARRILLO. Aunado a eso, la ex alcaldesa de Reynosa es ubicada muy bien por LÓPEZ OBRADOR.

Quizá el único que no trae proyecto con los presidenciables es HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, funcionario de la Secretaría de Economía, pero debe considerarse que él le apuesta a la relación que tejió, de tiempo atrás, con el actual Presidente.

De FELIPE GARZA NARVÁEZ, que levantó la mano, debe señalarse que anda por la libre. Obvio que si lo llaman a la unidad los monrrealistas lo más seguro es que se sume al proyecto. Por ahora trata de dar “cátedra” de comunicación política remarcando que lo primordial es conformar un gran frente para ganar.

El asunto es que si a los aspirantes a la gubernatura de Morena les gana el individualismo y la soberbia, en el pecado pueden llevar la penitencia.

Su reto es aglutinar en lugar de generar división. De no ser así, podrían venir a menos en las preferencias ciudadanas y, al fin de cuentas, malograr el proyecto impulsado por LÓPEZ OBRADOR.

¡Tengan para que aprendan!

A los “figurines y figurones” de Morena les pueden ganar el mandado. Esto no es descabellado si consideramos que se mueven de la medianía para abajo con actos acartonados en los que solo venden esperanzas, a la par que satisfacen sus egos a través de videos y encuestas a modo.

La cúpula morenista y en especial los aspirantes, deben estar atentos a la jugada que hará el todavía titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUÍ OSTOS, en lo específico a su capacidad de movilización del próximo sábado.

Cabe apuntar que para “El Truco” es claro que su partido, desde ya, debe marchar en unidad y con un abanderado que tenga base social, sin desdeñar la posibilidad de hacer alianzas con otros partidos.

En asuntos de poder, en su forma tradicional, la regla básica a seguir para moverse en la dimensión que lo hará VERÁSTEGUI, es contar con el visto bueno de la jefatura política. Significa que el diputado, GERARDO PEÑA FLORES y el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, “chuparon faros”…