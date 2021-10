Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ni son rebeldes ni van a dejar las filas del PRI, aseguró Arturo Núñez Ruiz, dirigente del Movimiento Territorial, quien propone ir en alianza con el PAN para la renovación del gobierno estatal.

Según sus palabras, el objetivo es “que entre todos trabajemos en equipo para evitar que Morena llegue aquí a Tamaulipas”.

-¿Rebelión por parte de los sectores?

-Creo que todos estamos empujando, tanto Edgar como los demás, por un partido cada vez más democrático y más abierto, donde toda las voces sean escuchadas.

En contra de la opinión del dirigente estatal Edgar Melhem Salinas, el lunes por la mañana, Núñez y otros cuadros priístas se reunieron en Tampico, para proponer que están de acuerdo en la coalición con el PAN y PRD en busca de la gubernatura.

Manifestó:

-Hablamos de hacer un esfuerzo por transitar y construir entre todos una gran alianza, que nos permita ser competitivos aun más en el próximos procesos lectorales del 2022.

-Si no hay alianza ¿no se salen del PRI?

-No, claro que no. Soy priista por convicción, soy fiel a mis principios e ideales, siempre he sido priista y defender a capa y espada ha sido algo que nos caracteriza. Creo que entre todos tenemos que construir algo que vaya a favor de Tamaulipas y de todos los tamaulipecos.

Esperarán dijo, la decisión que tome el comité nacional, “pero en este caso, en lo personal, como coordinador del Movimiento Territorial, manifiesto mi deseo de que haya una alianza, creo que es bueno para Tamaulipas”.

En su punto de vista, con esa unión con el PAN, como se hizo en el 2021, “podemos detener el avance de Morena”.

Agregó: “Si bien para muchos no es correcta la alianza, nosotros en los números lo vemos como ejemplo que, de 45 diputados federales que teníamos en 2018, hoy contamos con 71”.

Más sobre el mismo tema: “El resultado de la alianza para el PRI fue positivo. Creemos que en Tamaulipas sería positivo y detendríamos entre todos, en equipo, el avance de Morena que está teniendo en diferentes entidades de la República”.