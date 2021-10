Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un “pinochetazo” en gestación. Sus enemigos internos no le quieren dar oportunidad de una salida decorosa del CDE tricolor. Lo intentar echar.

La embestida contra Edgardo Melhem Salinas arreció este lunes, cuando integrantes del escuadrón del “fuego amigo” se reunieron en Tampico, para “acordar” unirse en alianza con el PAN rumbo a la elección del cinco de junio. Horas antes arreciaron ataques en redes.

Por la tarde convocaron a la prensa capitalina para informar del acontecimiento en el puerto. Elementos como Arturo Núñez Ruiz, jefe del Movimiento Territorial, y Edmundo García Román, de la CTM, ya van con “una pata en el estribo” del tren celeste. Ya tienen años trabajando por Acción Nacional.

Sin embargo Núñez aclaró que no dejará el partido si la alianza no se hace. Lo que quiere es que Morena no llegue al poder en Tamaulipas.

En los últimos días se han dado movimientos que pretenden “quitar” a Melhem de la dirigencia. Duerme con el enemigo en casa. Tiene como Secretario General Adjunto a Luis Enrique Arreola, mismo que encabeza la rebelión.

Inició Arreola una presunta encuesta interna -no oficial-, para que la militancia opine sobre la conveniencia de esa coalición por el gobierno. Lógico que le será favorable.

Poco después de las cinco de la tarde, Núñez y Melhem se vieron las caras en el edificio de la Fundación Reyes Heroles. El CDE sostenía una reunión con dirigentes y el delegado Felipe González Alaniz.

Se sabe que Núñez tiene meses de no pararse por las oficinas del MT, ubicadas en la planta baja del edificio del bulevar Praxedis Balboa. Hay quienes dicen que acude más seguido al inmueble del 22 Berriozábal. Al menos tienen dos años de ser azul.

Si hacemos un breve análisis de la estructura estatal, de los tres sectores pilares solo el cetemista García Román es propanista. No lo es de ahora. En 2019 promocionó sin pena a los candidatos panistas al Congreso del Estado.

No obstante, ninguna instancia del partido inició proceso para expulsarlo o que ponga en riesgo su cacicazgo de 25 años al frente del sector obrero. Asegura que sigue siendo tricolor.

Por el rumbo de la CNC, el célebre “hombre del sombrerón”, Raúl García Vallejo, es fiel al PRI “hasta el último peso”. Ha dicho que no quiere coalición con Acción Nacional. No fue a Tampico y por la tarde se reunió con Edgardo y la estructura.

Pedro Luis Coronado, de la CNOP, ex diputado federal, tampoco ha mostrado estar “canteado” hacia sus eternos contrincantes. Es institucional y sigue siendo fiel a la camiseta.

Versiones van y vienen sobre más disidentes pero, cuando llegue la tarde, el momento de la verdad, se sabrá quiénes están entregados en cuerpecito y alma a la marca PAN, y quiénes se quedan a defender los colores del partido sin venganzas ni revanchismos.

Significa lo anterior que el otrora poderoso tricolor quedará dividido, lo cual es muy lamentable. En cinco años, a partir de que perdió la gubernatura, algunos de sus cuadros cayeron en la desvergüenza de pedirle chiche a quienes los desplazaron del poder. La ambición humana va muy lejos.

Para cerrar con el tema, resta decir que, como ya comenzó el proceso electoral, no puede darse la elección de un dirigente estatal partidista, a menos que Edgardo renuncie con carácter de irrevocable, y es algo que todavía no define. Parece muy firme y con ganas de trabajar. Estará siendo reemplazado allá por noviembre del 2022.

Los tiempos para ir asociados están lejos, hasta enero, pero las habas se les queman a media decena de integrantes de organizaciones priístas. Son intereses personales.

El futuro del tricolor no estará en jauja aun cuando vaya asociado con Acción Nacional. El candidato no saldrá de sus filas. Sus cuadros participarán como sirvientes. El pastel es muy chico, una posición.

Hablando de la intención del voto para el próximo junio, Morena sigue muy arriba según la empresa Massive Caller con sondeo realizado el 21 del presente y divulgado este lunes. Le concede el 48.5 por ciento de la votación –si ahora mismo fueran las elecciones- , seguido del PAN con el 29.2 por ciento. El tricolor en un lejano 4.2 por ciento.

En caso de ser mujer la abanderada, un 24.6 por ciento opina que debe ser Maki Ortiz, la ex de Reynosa. Como ya no tiene nada qué hacer, se pasa la semana en gira de posicionamiento. El principio y fin de semana anduvo por Río Bravo, Aldama, Soto la Marina, El Mante y Valle Hermoso.

La mejor carta del PRI -según esta encuesta-, sigue siendo Enrique Cárdenas del Avellano con el 37.7 por ciento de opiniones. Ha crecido dos puntos y medio desde junio.

Hablando de precandidatos, los políticos siempre han dicho que “al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, que van juntos, ni adelante ni atrás. Sin embargo en las precampañas de temporada, de todos los partidos, con la excepción de la regla, no vemos a las esposas acompañándolos. Ampliaremos el tema.

Martes de sesión del IETAM. Las comisiones rinden informes. Para el miércoles tendrán a los tres consejeros que les hacen falta.

Igual se reúne, pero el miércoles, el pleno del Congreso. Se les termina el plazo para designar Comisiones de trabajo.