Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hay partidos políticos a los que se les hizo vicio tratar de utilizar a los representantes de medios de comunicación cuando traen urgencia de dar a conocer lo que realizarán o para lanzarse en contra de sus adversarios.

Uno de éstos es el Partido Acción Nacional (PAN), a cuyos directivos todavía no les cae el veinte de que los trabajadores de la información, en general, no son ni sus militantes o simpatizantes y mucho menos sus empleados.

Desde luego que si el punto es abordar temas que son de interés periodístico, sin importar el instituto que sea, debe darse cobertura porque la noticia es la materia prima de la que se nutren los medios.

Pero anunciar asuntos más bien internos y que no entrañan novedad o algo novedoso, en realidad lo podrían cubrir con un boletín, de esos que emiten, de vez en cuando.

Es evidente que la cúpula panista se siente tejida a mano y por ello marcan distancia y se comportan como si fueran patrones o altos jerarcas de la administración estatal.

Al respecto, hace unos días pregunté a varios compañeros si alguna vez había dialogado con el dirigente estatal PAN, LUIS CANTÚ GALVÁN, y su repuesta fue en sentido negativo.

Y es que, desde la dirigencia panista, los guías formales no muestran que quieran trato cercano con trabajadores de la información. Y si lo hacen es con marcado utilitarismo.

Por ejemplo, algo significativo y que ameritaba rueda de prensa es lo de los prospectos a la gubernatura, cosa que no se dio, al menos no de manera central.

Tampoco ocurrió cuando expulsaron a no pocos otrora militantes panistas, entre estos la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, aunque si se emitió un texto lo que, sin duda, fue insuficiente dada la relevancia del acontecimiento.

En fechas recientes se habló de la incorporación a la directiva del PAN de MAGDALENA MORENO ORTIZ, en calidad Coordinadora de Promoción Política, pero el Secretario de Educación en Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, su jefe, no estaba enterado.

Pese a esa difusión y confusión nadie en Acción Nacional se dio a la tarea de aclarar los puntos y vaya que no es cosa menor.

Lo que viene, en base al marcado interés de la cúpula albiceleste, es informar sobre la programación de los llamados “encuentros ciudadanos”, a realizarse en el estado. Y para eso llaman a la “prensa”, éste martes, a fin de que registren y difundan las sesudas estrategias de las que dará cuenta el llamado “Cachorro” con la vista puesta en el relevo en la gubernatura.

Obvio que les urge propagar que toman en cuenta a la raza, cuando en Acción Nacional solo consideraran a los comunes mortales cuando hay elecciones.

Desde luego que no es el único ente de su tipo que hace esto, pero recordemos que al darse la alternancia se les llenaba la boca, a la clase política emergente, al asegurar que eran diferentes.

Al paso del tiempo se vio que esto no es así y que, aún teniendo área de comunicación social en el PAN, de poco sirve si no le dan la importancia debida.

Los que han pasado por tal cargo, lo hicieron con más pena que gloria e incluso se cuenta de alguien al que echaron por la puerta de atrás.

Al diputado CANTÚ GALVÁN, así sea el administrador de Acción Nacional, no le sentaría mal que cambiara de esquema porque no es lo mismo ser, que estar dejando de ser. Ahora si que ven y no quieren ver.

Al menos FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, el anterior dirigente panista, mostraba mayor apertura con los periodistas. Mínimo no era alzado y respondía, a su manera, sin salirse del guión que traía más que “macheteado”.

Cabe señalar que, el ámbito reporteril y entre columnistas, el ambiente que traen los jerarcas actuales del PAN no es el óptimo y eso que estamos en año electoral. Se entiende que lo que sembraron están cosechando.

Por esto bien hacen personajes como el titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, en basarse en sus amigos y aliados para manejar la comunicación política.

Tal vez sabe que hay descontento entre los periodistas hacia su partido e instancias de gobierno.

A propósito, a lo mejor el guía panista, CANTÚ GALVÁN, va a informar, éste martes, lo que ya fluye en el ambiente: que el próximo sábado, 16 del presente mes, habrá un foro de su partido, rumbo a los comicios del 2022 y que el evento será en el Polyforum de Victoria. Se dice que acudirán miles de personas de diversos municipios del estado.

En una de esas y se habla de la seguridad y del crecimiento y desarrollo de Tamaulipas, por citar un par de puntos. Igual que “El Truco” es la figura central, muy a pesar del legislador y dirigente que se inclina por el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH.

AL CIERRE

El fuego amigo o enemigo en Morena está a la orden del día. A los que más les tupen son al Senador, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA y, en fechas recientes, lo empieza a resentir el delegado federal, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

A MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, que es simpatizante de Morena, tampoco le va mejor en el reparto de noticias falsas, criticas y memes.