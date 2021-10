Por Agencias

Ciudad de México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que, si bien nunca ha sido el favorito de quienes gobiernan, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ve bien a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, él va a ganar a la buena rumbo a 2024.

Sostuvo que su aspiración es ir de candidato a la Presidencia, y si no hay oportunidad con Morena, “voy a ir por Morena”.

-¿O por el gobierno de la Ciudad de México? –se le preguntó.

–No, no, no. Sólo tengo una aspiración: ir de candidato a la Presidencia y luego ganar la Presidencia –respondió el ex gobernador de Zacatecas.

Entrevistado tras asistir a la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán, el ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador en 2012 aseguró que se siente tranquilo y no quiere pelear con el presidente.

«No hay problema, les vamos a ganar a la buena. Es una cosa normal, se ven muy bien, pero nosotros vamos a seguir. Estamos acostumbrados a la adversidad, nunca hemos sido favoritos de quienes gobiernan», respondió cuando se le preguntó si “dolió” que el presidente le levantara la mano de Claudia Sheinbaum. (Apro).