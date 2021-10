Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dice que la mayor parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos, pero se considera “cien por ciento mexicano”.

A la larga lista de “suspirantes” por la esquina del poder, vía Morena, se suma uno más, Arturo Ramírez Arredondo, ‘’éste de Valle Hermoso, y anda en precampaña.

Es mejor conocido como El Buitre y tiene varias incursiones como candidato, la última por el distrito tres a una diputación federal.

Como gobernador quiere encabezar otra “revolución verde” (similar a la de Don Enrique Cárdenas González), en cuanto a proyectos para el campo. Para los obreros y trabajadores en general “duplicar el sueldo para alcanzar un mejor nivel de vida”, y “bajar la canasta básica”.

Cuando pensamos que, como periodistas ya habíamos visto todo en política, este es un ejemplo de que no. Siempre hay gente a la que le falta un tornillo.

Navega entre la quincena de aspirantes con el lema “un moreno para Tamaulipas” y el remate de “vamos con todo”.

Una más de sus propuestas es la de “crear una vacuna viral” que mate el Covid porque, aun vacunada, la gente se está muriendo, como lo dijo en un evento de posicionamiento en esta capital.

Otra razón “de a millón” por la que los ciudadanos tendrían que votar por él es que, en su gobierno, “el diesel se venderá a 12.50 para los agricultores”.

Mejor lo dejamos y le deseamos buena suerte en su proyecto rumbo a la esquina del 15 Hidalgo y Juárez. Anda haciendo fuera del agujero.

Pero Ramírez trae más activismo que Ricardo Quintanilla Leal, alias Don Billeto, el empresario de Jaumave que levantó la mano y organizó conferencia de prensa para anunciar que, en cuanto salga la convocatoria, estará participando en la interna. Se dice amigo de AMLO.

A ellos les ganó otro que busca el sillón que ahora ocupa Francisco Javier García. Es Marco Antonio Elejarza Yáñez, de Reynosa, líder de la Unión Nacional e Internacional de Sindicatos, UNIS por sus siglas, quien ya presentó sus papeles al IETAM. Va porque va.

La verdad es que estos inquietos generan buen humor en el electorado. Hablan muy serios, sin sonreír, sin ponerse “colorados”. Por eso caen bien. No tienen nada qué hacer y “matan” el tiempo jugando la grilla.

Elejarza lleva varias por la libre. Trabaja en el registro de la asociación civil que manejará las tres chequeras que le exige el Instituto. Está listo para levantar más de 82 mil firmas en 22 municipios

Aquellos que como Elejarza se sienten con los “gemelos suficientes” para entrar a la aventura, tienen hasta el uno de diciembre para presentar la carta de intención. El apoyo económico del IETAM anda por el melón 600 mil varos y no es para invitar las caguamas. Estarán vigilados.

Es lunes de buen humor, decíamos, y es así que nos enteramos que el fin de semana visitó San Fernando uno más de los “calenturientos” por el despacho que dejará Francisco García el 30 de septiembre del 2022. Es Don Faustino López Vargas.

El partero es bien intencionado, inocente para meterse en las patas de los pencos, pero ahí anda. No trae nada en el morral, solo demagogia, pero él no lo sabe. Es un hombre de buena fe que cree que en este mundo no hay pecadores y menos en política.

“Haremos llegar al Presidente un pliego de prioridades de la gente que lo apoya y espera más de él”, les dijo ahí en la tierra de los columpios y cuya presidencia municipal está frente a una laguna de pescadores.

De verdad que es cómico eso de que Adrián Oseguera y Mario López, ambos alcaldes, estén incluidos en la lista de prospectos. La prensa les hace el favor, lo mismo que a Doña Lupita, la senadora de “chiripa”. Fuera de sus corrales nadie los conoce.

Igual de cómico que Francisco Chavira Martínez se apunte por segunda ocasión como libre por la gubernatura ¿le agarró sabor al caldo? Acaba de abrir en Chihuahua una sucursal de su Universidad del Norte de Tamaulipas. Es un ave de tempestades.

Ya que hablamos de precandidatos, pero del PAN, sorprendió a la prensa la invitación de “Tamaulipecos con Truco” para concentrarse el sábado en el Polyforum, en lo que se presume será el “destape oficial” como abanderado azul.

Sorprendió porque, apenas el sábado, Don César convivió con medio centenar de comunicadores y nada dijo al respecto, ni “off the record”.

Se habla de 30 mil almas que se reunirán en la explanada del Parque Bicentenario con playeras, pancartas y banderolas alusivas “porque somos muchos los que lo queremos ver como Gobernador”. Será el candidato. Una decisión local.

Hay quienes afirman que renunciará a la General de Gobierno el fin. Lo cierto es que lo hará hasta un día antes de su registro interno en el 22 Berriozábal, tal y como lo dicen los estatutos. Para la constitucional es tres meses antes de los comicios del 5 de junio.

Y le dan sabor al ambiente las demandas de Daniel Márquez de la Fuente y Arcenio Ortega Lozano, gerentes del Partido del Trabajo, para que el pastor del Congreso, Armando Zertuche, llame a las suplentes de “Las Chapulinas”. Si no fuera por estos momentos, la grilla sería aburrida.

Lamentable el fallecimiento del titular de Obras Públicas en la administración capitalina de Eduardo Gattás Baéz. Federico Bonilla López tenía once días laborando para el gobierno morenista.