Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Las presiones para un segmento de la militancia y parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, no paran.

El tricolor, aquel que hizo de la institucionalidad y la unidad parte de sus fortalezas, enfrenta la división y el incumplimiento de la legalidad partidista.

Resulta evidente que el PRI, de tiempo atrás, se convirtió en tres tendencias, sin que haya poder humano que los pueda volver a cohesionarlos.

Y lo de la posible alianza con Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para los comicios del próximo año en la entidad, terminó por ahondar los desencuentros.

En realidad la debacle del tricolor se acentúo luego de que fueron desplazados del Ejecutivo Estatal, en el 2016.

A partir de la derrota no hubo quien liderara la reorganización del tricolor en el estado y continuó el proceso de cooptación de priistas que inició desde la campaña por la gubernatura y siguió una vez que se concreto lo del triunfo del panismo.

Porque a personajes del tricolor los incorporaron a la administración, aunque en puestos no relevantes y otros, caso de los llamados operadores políticos, pasaron a sumarse a tareas en gobiernos municipales de Acción Nacional, entre otras causas debido a que su instituto, en lugar de sumarlos a la reestructuración, los marginó de manera sistemática.

Y mientras eso sucedía, los operadores panistas con charola de funcionarios no dudaron en jalar hacia su partido, “aiga sido como aiga sido”, a ex alcaldes, ex diputados y guías en activo del Revolucionario Institucional para que hicieran labor proselitista en campañas electorales a favor de los candidatos del PAN.

Lo más reciente fue la suma de cuadros del PRI para que se convirtieran en candidatos albicelestes y, en la actualidad, a pocos meses de la renovación de las Alcaldías y el Congreso, la “embestida” no para.

Así lo debe resentir el dirigente del tricolor, EDGAR MELHEM SALINAS, ya que no pocos de sus representados le están exigiendo que se pronuncie por la alianza a fin de enfrentar a Morena y aliados en la contienda del 2022.

En ese sentido, un grupo de sus compañeros del sur del estado acaban de efectuar una reunión para pedir que se concreten esfuerzos y marcar un alto a la Cuarta Transformación (4T).

De los participantes sobresalen los nombres de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), EDMUNDO GARCÍA ROMAN, del Movimiento Territorial (MT), ARTURO NUÑEZ RUIZ, al igual que el ex alcalde de Altamira, ARMANDO LÓPEZ FLORES y distinguidos militantes, caso de LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL y varios más.

Exigen que el priismo tamaulipeco esté en sintonía con lo la unión partidista que promueve su dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

Es notorio que hay una tendencia en el PRI estatal contraria a lo que piden los que participaron en el encentro en mención y si bien no es radical, en tanto los pueden flexibilizar, si quieren esperar a que se defina en el ámbito nacional lo de la alianza y que se revisen las condiciones en que se realizará.

De hecho hay voces que están en desacuerdo con lo de ir de la mano los panistas y perredistas y sostienen que es mejor competir con candidato propio.

Incluso no “satanizan” a Morena con la evidente finalidad de no cerrar esa puerta por si cambiaran las circunstancias en el ámbito central que es donde se aprueban éste tipo de asuntos.

Habrá que ver la postura de MELHEM SALINAS y de jerarcas de hueso colorado del PRI frente a las expresiones de sus compañeros que, sin duda, están alineados con el proyecto de Acción Nacional.

Lo que es evidente es que el priismo se encuentra en lo que puede ser la disyuntiva más trascendente en torno a su existencia. Y es que si se da la unificación partidista para tratar de cerrar el paso a la 4T nadie garantiza que dicha decisión pueda ser exitosa.

Además, es lógico que si van juntos para encarar la contienda, el candidato no saldrá de las filas del Sol Azteca ni del tricolor sino del albiceleste.

A favor de MELHEM SALINAS debe decirse que es un experimentado político y que, por tanto, conoce el terreno que pisa. Eso implica que trae la película completa sobre los motivos reales que animan a sus colegas que le están moviendo el tapete.

Por lo pronto, el dirigente debe sentir que no está solo en tanto que el aspirante a la gubernatura de su instituto, RAMIRO RAMOS SALINAS, sostiene que las condiciones para ir en alianza con el PAN no son las óptimas.

AL CIERRE

El Alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, asegura que no hay “cacería de brujas” pero una vez que se concluyan las auditorias que se están haciendo a la administración anterior se va a informar el resultado a los ciudadanos.

De ser así se estaría haciendo efectivo lo de la transparencia, que es uno de los compromisos de GATTÁS.

A propósito, dadas las negociaciones del munícipe con la CFE podría regresar la luz a la COMAPA…este martes hay tema.