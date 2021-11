Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo del El Truco como candidato a gobernador ya no tiene reversa, la capacidad de convocatoria de la organización Todos por Tamaulipas es tan plural y amplia que para el PAN será imposible tomar otro camino, los números no dejan lugar a dudas, más de 25 mil personas tan solo este fin de semana en eventos organizados en Xicoténcatl y Miguel Alemán, a los cuales habrá que agregar un número similar de la semana anterior entre Tula y San Fernando, más los que acudieron a Ciudad Victoria cuando comenzaron a hacer eventos masivos.

Panistas, priístas, perredistas, exmiembros de Morena, del Verde y hasta comités municipales completos de partidos como Movimiento Ciudadano se han pronunciado a favor de César Verástegui a quien le encuentran virtudes de todo tipo, lo mismo le achacan ser piedra angular del proyecto de seguridad en Tamaulipas qué de la tranquilidad política que se vive en el Estado, lo mismo dicen que es el más leal de los políticos que un hombre de palabra.

Es claro que se equivocan quienes le endosan santidad a Verástegui, quienes no le encuentran defectos, la realidad es que se trata de un hombre duro que tuvo la virtud de no estar visible cinco años, que al parecer tuvo más aciertos que errores, pero eso es muy lejano a no haber cometido yerros.

Igual es indiscutible que se trata de un hombre hábil, audaz, que se hizo un espacio (y tal vez la candidatura) a contracorriente, no es un secreto que trataron de tumbarlo muchas veces, que soportó ataques internos sin decir nada, para que se dé una idea, hace un año El Truco ni siquiera figuraba entre los aspirantes a la gubernatura, antes que él se pensaba en cinco o seis personajes y no es cuento, la lista la componían Gerardo Peña, Jesús María Moreno Ibarra, Ismael García Cabeza de Vaca, Jesús Nader, Enrique Rivas Cuellar y luego hasta de priístas como Yahleel Abdala y Oscar Almaraz.

Hoy el movimiento de Todos por Tamaulipas lo tiene posicionado como el único que puede hacerle frente a Morena, que puede aglutinar al antilopezobradorismo, para sintetizar, es el único con que el PAN puede aspirar a ganar, a hacer un papel más que digno en la elección del 2022.

Y si, las aspiraciones de El Truco también se construyeron en la lealtad, aunque se veían perdidos y con el tiempo encima se esperó hasta tener el permiso, dicen que fue un aval, para buscar ser candidato, su éxito ha radicado en que lo ha hecho con ganas de ganar, metiendo todo para hacerlo, no como muchos aspirantes del PAN, Morena o del PRI que no son capaces de gastar de su bolsa ni refrescos para regalarle a quienes quieran escucharlos, ejemplos, pues ahí tiene a quien también se dice aspirante a la candidatura a gobernador, el alcalde tampiqueño Jesús Nader, quien la semana pasada prefirió tomarse una foto cenando solo en una taquería que invitarle a los transeúntes por lo menos para que pareciera que lo conocen y lo apoyan, por ahorrarse unos quinientos pesos prefirió que desairar a sus seguidores, eligió que la gente pensará que nadie lo conoce o, peor aún, que están en contra de sus aspiraciones.

El caso es que en tres semanas César Verástegui, El Truco, tiene suficiente respaldo social como para dejar claro que tiene que ser el candidato del PAN a la gubernatura, más aún, hasta las propias organizaciones del PRI lo están candidateando y lo mismo hacen liderazgos del PRD lo que significa que, más que el candidato azul, es el aspirante que une a la oposición de Morena, con quien todos los antilopezobradoristas podrían hacer equipo para ganar la elección del 2022.

Tiene El Truco en ese trabajo una amplia ventaja, los de enfrente no se ponen de acuerdo, es más, algunos de sus aspirantes llegan a la ridiculez de mandarse a hacer encuestas a modo tratando de engañar al ciudadano o a su partido diciendo que ellos cuentan con el respaldo popular y serán candidatos sin darse cuenta que en esa terquedad solo siguen haciendo más amplía la creencia de que en Morena no hay unidad, de que realmente están jugando a perder.

Por lo pronto, y sin lugar a duda, en el PAN el candidato a gobernador tapado es El Truco, tan lo es que por la convocatoria que han logrado en los municipios donde han realizado eventos masivos ya hasta difunden la idea, que parece real, que más que opositores a Morena si existe una trucomanía…

