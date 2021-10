Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd, Victoria, Tamaulipas.- Quizá el pasado fin de semana se sentenció lo que sucederá en la política tamaulipeca, los grupos ya juegan abierto sobre sus querencias y rechazos.

El Verde, por ejemplo, pintó su raya con el PAN y se deslindó de su ex dirigente estatal Ricardo Gaviño de quien el nuevo presidente de ese organismo, Manuel Muñoz Cano, calificó como una persona más que no puede hablar por el partido y dejó claro que con el azul no jugarán, no hay coincidencias en este momento.

Sin embargo, más claro dejó el panismo tradicional su postura, la ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar Vázquez, con una sonrisa de oreja a oreja, aseguró que hay unidad en torno a Todos por Tamaulipas que es un organismo que apoya y promueve al bando azul liderado por César Verástegui.

Mientras eso ocurrió en la capital del Estado, allá en Tampico otro sector importante, el de un grupo de maestros inconformes con las actuales autoridades, se pronunció a favor del Senador Américo Villarreal Anaya quien les habló de la forma que deseaban escucharlo.

“Solo con una buena educación se puede cambiar y transformar al país. Nos han preguntado qué cuales son las tres principales cosas para poder resolver los problemas del país, les decimos que son: primera: educación, la segunda: educación, y la tercera, más educación”.

Luego de ello se los echó a la bolsa ofreciendo más gestiones para mejorar la calidad de los servicios del ISSSTE, más recursos para las escuelas ante el inminente regreso a clases y la carencia de insumos para hacerlo con seguridad.

Y este lunes fue Rodolfo González Valderrama el que cerró las especulaciones, se presentó en palacio de gobierno, dijo que traía un mensaje del presidente, luego afirmó que se apuntaría para ser medido en la encuesta.

La realidad es que para ser medido en la encuesta Valderrama requiere de renunciar a su puesto, a un lugar en el que acaba de ser nombrado hace menos de un mes o por lo menos es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel, es decir, mientras no presente ese papel acepta quedarse fuera del proceso, por lo menos no ser candidato.

De todo, queda claro que ya están los grupos tomando su color, que el pasado fin de semana fue un tiempo de definiciones, de marcar el papel que jugará cada uno de los partidos y los liderazgos, parece la suerte está echada y los candidatos de los principales partidos serán El Truco Verástegui y Américo Villarreal, por el PAN y Morena.

Claro, este arroz ya se coció con todo y que algunos prospectos sigan haciendo ruido, que algunos alcaldes sigan con la idea de jugarle al enmascarado e irse con su presunto enemigo en lugar de apoyar abiertamente al partido que los llevó a esos honrosos puestos.

SIGUE ALERTA POR COVID… Luego de informar que los 43 municipios de Tamaulipas se encuentran en fase II de la reactivación económica, la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa aseguró que “en todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas básicas de prevención ya conocidas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos”.

Con el reforzamiento de estas medidas, dijo, se pueden prevenir brotes en aquellos lugares y municipios en los que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, de ahí la importancia de atender en todo momento las disposiciones emitidas por el Gobierno de Tamaulipas a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Al presentar el reporte diario COVID-19, la titular de la SST confirmó 111 pacientes positivos a la enfermedad y 8 víctimas mortales, por lo que reiteró el llamado a no bajar la guardia, evitar salidas no esenciales y en caso de presentar síntomas compatibles y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria, recuperarse en casa.

INICIA RECTOR ELECTO REUNIONES CON UNIVERSITARIOS… Como Rector Electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el contador público Guillermo Mendoza Cavazos se reunió con los universitarios de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCACS), con lo cual dio inicio a los recorridos que efectuará por las facultades, unidades académicas y escuelas para conjuntar el proyecto que encabezará en la máxima casa de estudios de Tamaulipas durante la gestión rectoral 2022-2025.

“Empezamos la semana de trabajo visitando a los universitarios de Nuevo Laredo, escuchando sus necesidades e inquietudes. Juntos vamos a echarle todas las ganas para construir una Universidad más grande y más fuerte”, expresó Mendoza Cavazos al saludar, por medio de sus redes sociales, a la comunidad universitaria de todo el estado.

Al iniciar esta primera jornada de actividades, el Rector Electo fue recibido por estudiantes y docentes en las instalaciones de la Facultad de Comercio de esta ciudad fronteriza, donde sostuvo una amplia agenda acompañado del Mtro. René Salinas Salinas, Director del plantel.

Siguiendo el protocolo sanitario y las medidas recomendadas por el Sector Salud, se reunió con docentes y estudiantes de las carreras de Contador Público, Administración, Comercio Exterior, Tecnologías de la Información, y Derecho que se imparten en esta institución.

El Rector Electo escuchó atentamente las propuestas que le hicieron en las diferentes reuniones y se comprometió a dar seguimiento a cada una de ellas. Prometió visitar Nuevo Laredo más seguido porque dentro de su proyecto contempla grandes cosas para la Facultad.

Una de las propuestas ahí planteadas fue contar con una incubadora de negocios que tenga acercamiento con la iniciativa privada, de modo que los alumnos puedan empezar a trabajar o crear un negocio con las facilidades que les otorgue el plantel universitario.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com