Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria Tamaulipas.- Se pelearon en el PRD y, en consecuencia, empezaron a salir anomalías que no dejan bien parado al dirigente estatal, Armando Valenzuela Arroyo.

Las diferencias empezaron por un mal “reparto” del dinero, lo que llevó a exhibir cómo el presidente del CDE “entregó” a sus candidatos (en esta capital) a la oposición PAN-gobierno.

El rebelde es José Guillermo Gómez Vizcaíno, ex candidato en Victoria. Escribió una extensa carta en que narra cómo trataron de obligarlo -sin que él aceptara- a sumarse a los candidatos de Acción Nacional, incluso con engaños.

En fórmula con Gómez, jugaron por el distrito 14, Nereyda Sánchez Olvera; por el 15, José Ricardo Hernández Rodríguez, cuyas candidaturas aparentemente el CDE también “vendió” a la oposición.

Explica Vizcaíno que nunca le dieron los apoyos suficientes para sacar adelante la candidatura, lo que también es de considerar como una maniobra para no levantar votos.

Habla del nepotismo de Valenzuela para integrar planillas de ayuntamientos y colocar a su hijo en el primer lugar de la lista plurinominal de diputados.

Exhibe cómo en el partido le pidieron que se retirara porque irían en alianza con el PAN, a lo que también se negó.

La carta está fechada este sábado 16 y contiene imágenes como pruebas.

Horas antes publicó la amenaza que cumpliría. En dos párrafos le dice a Valenzuela:

Carta PRD, Dr. Valenzuela

Me han llegado mensajes de amigos y conocidos donde me dicen que me acusan de haberme quedado con dinero que «supuestamente» me mandaba el PRD para repartir al equipo en campaña.

No soy un santo, ni estoy en vías de canonización, pero no voy a permitir que gente sin escrúpulos, sin brújula moral y con intereses oscuros ensucien mi nombre y mi trayectoria en la administración pública, así que en un momento más subiré la carta dirigida al Dirigente Estatal del PRD en Tamaulipas y a ver si tienen el valor de desmentirla y comprobar que miento.

Y en efecto lo hizo, a través de redes sociales.

AQUI LA CARTA COMPLETA:

Dr. David Armando Valenzuela Arroyo

Dirigente Estatal del PRD en Tamaulipas

Precisamente hoy 16 de octubre (ayer) pero del año pasado estuvimos, Mtro. Ricardo Rodríguez y un servidor en tu casa dialogando por más de 4 horas en vísperas del proceso electoral del año 2021.

Me ofrecieron la Candidatura a la Presidencia Municipal de Victoria y tú personalmente ofreciste la posición número uno plurinominal al Mtro. Ricardo si aceptaba la candidatura a la Diputación del Distrito 15. Se nos hizo congruente la propuesta, luego cambiaron la versión, que estaban en pláticas con la dirigente sindical Susana Prieto, y que si ella aceptaba, para ella sería la primer posición pluri y pasaría la segunda a Ricardo.

Todavía se nos hacía algo congruente, luego cantinflearon que harían una encuesta al concluir la interna y ver cómo estaba cada uno posicionado. Jamás mencionaste en esa reunión que le darías la posición plurinominal número uno a tu hijo, y tu hijo1, Sosa y Armando estuvieron presentes en esa reunión.

PRIMER MENTIRA E INCUMPLIMIENTO DE TU PARTE ¿o tienen el valor de negarlo?, en el Distrito 14 ustedes iban a poner a su candidata, que nunca encontraron, o nadie los tomaba en serio, y terminé proponiéndoles a una maestra (Nereyda).

A partir de esa fecha regresamos a Victoria y nos pusimos a trabajar en el proyecto del PRD. Desde ese día comencé a moverme, a gastar recursos de mi propia bolsa, lo mismo hacía el Mtro. Ricardo.

Solicité permiso desde el 16 de octubre en mi área laboral para dedicarme al 100% todos los días a promocionar el proyecto. Desde las 8 am hasta las 10 u 11 de la noche recorría ejidos y colonias de lunes a domingo, sin descanso, platicándoles el proyecto ¿y sabes qué decía la gente? el proyecto está bien, el partido no sirve, siempre se venden.

Todos los días llevaba a cabo reuniones, almuerzos, comidas, entrega de apoyos, medicamentos, gasolina, mantenimientos a camionetas, etc., ¿y acaso tú o el partido pagaron todo eso?. ¿Sí recuerdas cuánto fue lo que mandaron en el 2020 para gasolina?.

Por si no recuerdas yo te lo voy a decir. El 24 de noviembre me mandaron $ 2,400.00 pesos para gasolina (se agrega foto). Sabías que estaba gastando de 4 mil a 5 mil pesos por semana de gasolina, a la siguiente semana me enviaste $ 6,500.00 pesos (se agrega foto), $ 2, 400.00 para mi, $ 2,100.00 para la candidata del Distrito 14 y $ 2,000.00 para el candidato Distrito 15.

En total me apoyaste con $ 4,800.00 pesos para gasolina con recursos del PRD. Para que quede más claro, apoyaste con una semana de gasolina de las casi 40 semanas que promocionamos al PRD, y debes de saber que en campaña se gastaba más, ¿o no lo sabes?.

Durante el 2020 esa fue toda la aportación del partido al impulso que durante 3 meses le dimos, o compruébame lo contrario.

Uno de los acuerdos que se tomaron en tu casa para aceptar la candidatura fue la de postular planilla única, 50% la pondría yo y 50% ustedes para que hubiera un equilibrio, y así ustedes pudieran incluir a perredistas de trayectoria, y les pedí que no hubiera nepotismo, ¿qué sucedió?, ustedes no tuvieron la capacidad de negociar con los perredistas, o no quisieron.

Hicieron un desastre, se registraron 3 planillas y el 50% que les tocó de mi planilla, plagada de nepotismo ¿o no sabías que Armando2 metió a toda su familia en la planilla? y lo permitiste.

SEGUNDA MENTIRA O INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE. Tuve una llamada telefónica contigo y te dejé en claro que si no tenías liderazgo y control de la gente, yo me retiraba.

El Consejo votó por mi planilla y ustedes dejaron fuera a verdaderos perredistas y no los incluyeron en ese 50% que les tocó. Decían que tenían un padrón de miles de afiliados y cientos de consejeros y jamás los vi, y me cansé de pedirles la reunión con ellos para incluirlos ¿sabes dónde los ví? en territorio apoyando otra causa porque ustedes no los incluyeron en sus posiciones.

En enero de 2021 inicié la precampaña, duró casi 1 mes, ¿sabes cuántas caminatas, cuántas reuniones, cuántos comités, cuántos bingos se realizaron ? y te pregunto: ¿en enero cuánto apoyo mandaste para darle a la gente?.

Al término de esa fecha ya llevaba 4 meses sufragando todos los gastos de operación, de igual forma lo hacían los candidatos a diputados de los distritos 14 y 15 ¿sabes cuánto se gastó en cada compostura de la camioneta, al meterla al taller por meterla todos los días a las brechas? ¿Sabes cuánto gastaba en cada jornada médica, jornada social de corte de pelo, bingo, etcétera?, y te pregunto ¿cuánto aportó el partido o tú para la precampaña? ¿Cuánto me enviaste ese mes para darle a la gente y que no lo ví?. No mandaste NADA o compruébame lo contrario.

Sabes que sí recuerdo que, en plena precampaña, me mandaste llamar para platicar en Las Viandas, salida a Matamoros, y acudí en compañía del Mtro. Orlando hijo de la candidata a diputada del Distrito 14 y tú estabas en compañía de tu hijo, ¿recuerdas qué me pediste en esa reunión? querías que aceptar una alianza con el PAN y el PRI.

Me negué rotundamente y te dije que, si se llevaba a cabo, me retiraba. Me insististe que, en caso de llevarse la alianza, cómo podría quedarme. Te dije que si de México daban la orden, lo entendía, pero la única manera de quedarme era que yo encabezara la alianza.

Me expresaste que no podía quedarme con todo, que tenía que entregar el distrito 14, el de la maestra (Nereyda). Te dije que no, que yo tenía palabra y que la maestra seguiría y que, si en la alianza se tenía que ceder algún Distrito para que ellos la encabezaran, sería el distrito 15 y yo invitaría al Mtro. Ricardo de mi suplente.

Ustedes insistían en que me retirara, cediera, y me pusieron de ejemplo Nuevo Laredo que el candidato de allá sí aceptaba. Yo les respondí que no me interesaba lo que otros acordaban, que seguía firme con mis ideales y te pedí en esa reunión un manual de identidad del partido. Lo sigo esperando.

Se terminó la precampaña y durante febrero, marzo y parte de abril (del 2022), seguí recorriendo ejidos, las colonias, seguí organizando caminatas, reuniones, etc., te pregunto ¿cuánto apoyo económico me diste para darle a mi equipo durante esos 2 meses y medio?.

NO MANDASTE NADA, o compruébame lo contrario. Para esa fecha, ya de casi 7 meses de trabajo diario y gastos diarios, tu apoyo se limitó a la gasolina que me enviaste en noviembre. Sí los $4,800.00 pesos, a lo que te pregunto ¿con $4,800.00 pesos se puede operar 7 meses y afianzar la candidatura de la capital de Tamaulipas?, o compruébame lo contrario para entregarle los apoyos a la gente.

En abril inició la campaña, hicieron un grupo de WhatsApp de representantes de candidatos, que por cierto nosotros investigamos eso, ya que ustedes jamás nos invitaron a ese grupo, donde se informó que el PRD nacional nos apoyaría con18 mil 100 pesos para toda la campaña, (se anexa captura de mensaje).

Recibimos ese recurso en dos partes, $9,050.00 cada aportación, el recurso etiquetado como tal para gastos de campaña y/o apoyo del equipo. Así se manejó, esos18 mil 100 pesos los manejó la aspirante a regidor número uno de la planilla3 que me desmienta y me compruebe lo contrario.

Por parte del Partido recibí durante los casi nueve meses $ 22,900.00 pesos, o compruébame lo contrario si estoy mintiendo.

¿Qué más recibí por parte del Partido? banderas insuficientes. Siempre andábamos batallando; bolsas muy limitadas y, como por arte de magia, el último día de campaña aparecieron decenas de bolsas ¿dónde las tenían? sólo ustedes saben. Gorras muy limitadas y la mayoría de muy mala calidad, cubrebocas con el logo del PRD y algunas playeras, y durante dos semanas se prestó un vehículo Jetta para perifoneo.

Fue todo, o compruébame lo contrario si estoy mintiendo. Recordarás que la campaña la iniciamos sin nada de publicidad por parte de ustedes, o compruébame que miento. Por cierto me quedé esperándote toda la campaña para que acudieras como dirigente estatal a apoyarnos ¿por qué no acudiste?, sólo tú sabes.

En campaña se comprometieron a pagar un manejador de las páginas de redes sociales de los candidatos, presidencia y diputaciones en Victoria ¿cuál fue su resultado? Descubrimos que su supuesto comunity manager tenía instrucciones de bloquear mi página, dicho por él mismo a mi gente.

Nosotros terminamos manejando nuestras redes sociales porque ustedes jamás hicieron lo correcto, las personas que me ayudaron con prensa y manejo de redes, videos, y todo lo demás, de su bolsa sufragaron gastos, o compruébame que estoy mintiendo ¿ o crees que no se gastó en eso?.

En campaña lejos de establecer un esquema de apoyo para dar pelea, la gran idea de ustedes, de Sosa4 y Armando, fue la de invitarme a una plática con un empresario que quería apoyar mi campaña. Acepté, acudí y no era ningún empresario, era un enviado del Gobierno del PAN para que le entregara el Distrito 14 y la posición número uno en la planilla.

Fui tajante y fiel a mis ideales y lo rechacé ¿crees que soy un niño? si Sosa y Armando estaban tan felices en esa reunión y dispuestos a aceptar esa negociación ¿crees que no siguieron ellos platicando con ese «empresario»?, y si no lo sabías, ya sabes dónde estás parado con tus dirigentes municipales de Victoria.

También me invitó Armando a platicar con los dirigentes del PT y, a pesar de que yo no soy perredista, defendí los colores del PRD y defendí mis ideales. Parece que tienes el enemigo en casa, o lo permites.

Te voy a decir lo que les dije varias veces: Ya dejen de hincarse y gánense el respeto de los oponentes y de los ciudadanos, dejen de ser un partido despensero, enarbolen los ideales de los fundadores, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, y que la sociedad los deje de ver como unas rémoras del sistema.

Eso fue lo que les demostré en campaña. Si saqué 1 voto o 20 votos, fueron limpios, no tuve la necesidad de dar una sola despensa para movilizar a la gente el día de las elecciones y mucho menos hincarme por un apoyo del Gobierno.

Sí, junto a los candidatos a diputados, construimos una red de casi 10 mil personas visitadas. Le llamé Red Territorial y jamás les pasé los datos a ustedes porque jamás confié en Sosa y Armando para manejar esa red. Tenía mi propio equipo que hicieron llamadas a todo el ciudadano que me abría las puertas de su casa, si ellos decidieron votar por otro partido fue su decisión.

Sí, la última llamada que tuve con Sosa le colgué y fui claro en decirle que era su trabajo, de ustedes, poner a los representantes de casilla ¿o qué hicieron en casi 9 meses?, querían que yo le hiciera su trabajo, y a pesar de eso le mandamos datos de algunas personas y no las incluía.

Muy sospechoso ¿no crees? si México les mandó el recurso a ustedes para los 300 casilleros y los representantes generales, espero hayan informado a México la verdad y que en Victoria no pasó de 40 casilleros pagados, ahí están las actas ¿o qué querían? ¿que también les hiciera lo único que debieron preparar?.

Recordarás el último mensaje que te envié y que sigo esperando respuesta, donde te mencioné que ni siquiera fueron capaces de pedirle al INE la copia del padrón electoral que los casilleros deberían de haber tenido el día de la elección, y validar a los votantes. Los estuvieron anotando en simples hojas de papel, o compruébame que miento.

En campaña recibí una llamada tuya donde me expresaste que sabías todo lo que estaba gastando y que de tu bolsa querías aportar para mitigar gastos, que no podías aportar mucho pero que apoyarías, de tu bolsa.

Recordarás que fuiste muy enfático en decir que no era recurso del partido, eso expresaste. Me enviaste dos apoyos, el primero de 15 mil pesos y el segundo de 50 mil, fue todo lo que tú aportaste de tu bolsa durante 9 meses, o compruébame que estoy mintiendo.

Te pregunto ¿con ese apoyo crees que se sufragó el gasto de 9 meses de trabajo y campaña realizado?.

Sí, me molestaba mucho en las reuniones con los dirigentes municipales del PRD, en específico con Sosa y Armando, ya que hubo aspirantes a regidores en la planilla que jamás conocí y otros los conocí el día de la elección, y la burla más grande fue la lista de promovidos que presentaban integrantes de la planilla del partido y familia de Armando ¿sabes cuántos?, siete.

Valenzuela: Se aguantarme y quedarme callado, pero si te escribí esta carta fue precisamente porque tu gente anda vociferando que me mandabas dinero para repartir al equipo y me lo quedé. Sé que Sosa y Armando llaman a reunión a las personas que metí en la mitad de mi planilla y les dicen eso. Si hacen eso, que tengan el valor y delante de mi y de los medios de comunicación, demuestren que todo lo que estoy diciendo es mentira.

Me da igual si personas que yo propuse se están coludiendo con ustedes, cada quien es libre de tomar el camino que quiera, pero no voy a permitir que ensucien mi trayectoria por sus intereses ocultos.

El PRD estaba muerto, no tenían rumbo, vaya ni siquiera tenían luz en sus oficinas, y durante 9 meses salimos a posicionar un partido que la gente rechaza.

Mientras tengas líderes patitos en la dirigencia municipal de Victoria, no pasarán de ser rémoras del sistema y no pasaran de ser un partido despensero, además si mi estrategia fue tan mala ¿qué hacen invitando a la gente que integré?.

Valenzuela: A la hora que quieras y delante de los medios de comunicación demuéstrame que estoy mintiendo y que me diste más recursos durante los nueve meses para sacar la campaña en Victoria.

Atte.

Guillermo Vizcaíno

c.c.p. Jesús Zambrano Grijalva… PRD Nacional

c.c.p. Medios de Comunicación

Referencias:

1.- En efecto, la lista plurinominal del PRD fue encabezada por David Armando Valenzuela Barrios, el hijo del presidente estatal.

2.- Armando Estrada Cantú, dirigente local PRD en Victoria

3.- Marissa Ruiz Tijerina, primera regidora de planilla

4 Jorge Sosa Pohl, operador del CDE.