Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Unión Campesina Democrática (UCD) alertó a los propietarios de vehículos extranjeros sobre defraudadores que se hacen pasar como gestores de esta organización con el único fin de engañarlos y quitarles su dinero con el pretexto de la regularización vehicular-

El dirigente Jorge Sobrevilla explicó que este tipo de falsos gestores usan el nombre del dirigente nacional Antonio Tirado Patiño para eganchar a los dueños de esos carros, quienes confiados en que su vehículo será regularizado entregan el dinero que les piden, como ya ocurrió en el vecino estado de San Luis Potosí

“De hecho pueden usar el nombre de cualquiera, nosotros tenemos a los coordinadores bien identificados, y no hay una oficina que se abra hoy y se cierre mañana; por ejemplo, aquí en Tamaulipas tenemos un coordinador en cada municipio y yo sé quiénes son todos”

Aunque se ha insistido mucho en que aún ni siquiera se publican las reglas de operación que definirán el procedimiento o mecanismo para poder regularizar todos esos carros que entraron ilegalmente al país, muchas personas pecan de ingenuas y caen en las garras de esos vivales que solo les roban el dinero y jamás se les vuelve a ver.

Por último, Jorge Sobrevilla afirmó que en cada municipio la UCD cuenta con coordinadores que están plenamente identificados, atendiendo de forma permanente en oficinas bien establecidas, de manera que sería ilógico que alguno actuara en forma deshonesta para tratar de sacar provecho económico con el decreto de regularización.

“No sabemos realmente cómo viene, falta que no pongan trabas, pero el exhorto es que no caigan en engaños, que no entreguen nada, menos dinero”.