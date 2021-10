Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Eduardo Gattás dejó sin la compensación a cientos de trabajadores municipales pero sí selas pagó a los regidores del ayuntamiento, denunciaron los propios empleados.

De hecho, desde que empezó esta semana había corrido el rumor de que no recibirían ese importante beneficio económico, que mucha falta les hace para hacer frente a sus gastos y necesidades, ya que con el bajo sueldo que perciben no les alcanza

La compensación económica representa una remuneración complementaria al sueldo base, el cual en muchos casos es de 2 mil 100 pesos por quincena en promedio, pero también significa una motivación personal que anima al personal a desempeñar eficientemente sus labores en las distintas áreas del Municipio.

La compensación casi siempre se deposita después del 20 de cada mes, sin embargo, los empleados esperaron pacientemente sin que hasta la fecha les hayan depositado ese recurso.

Lo que más molestó a los empleados, aparte de que nadie les informa nada, es que a los regidores sí les pagaron la compensación, cuyo monto es de más de 30 mil pesos, cuando prácticamente no se les ha visto trabajo, al menos no como a los primeros, que laboran en muchas áreas que son vitales para el buen funcionamiento del gobierno y desarrollo de la ciudad.

“El tesorero nos dijo que según no hay no hay fecha porque no hay dinero, pero eso no nos parece justo”, dijo uno de los denunciantes.