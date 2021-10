Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria. Tamaulipas.- Dentro de los equipos de algunos aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas se asoman los rostros de personajes que considerábamos más muertos que vivos, de hombres y mujeres que suponía la ciudadanía los había lanzado al bote de la basura política pero que hoy lucen sonrisas de oreja a oreja, vaya, hasta se dan el lujo de presumir que pueden retornar con más poder.

¿Nombres?, sin batallar le podría recetar unos 20, sin embargo, como tengo la certeza de que se quedarían muchos fuera mejor le dejo esa tarea que seguramente usted hará con gusto y sin batallar, eso sí, la alerta es para que se cuide mucho de ellos ya que no pasan de ser mercenarios, de falsos expertos en la política de esos que cobran por minuto para otorgar asesorías inútiles si no van acompañadas de millonarias cantidades de dinero que, eso sí, algunos se ofrecen a conseguir como una inversión a seis años que se cobrarán con intereses leoninos.

Entonces, es claro que ya son tiempos de encender las alarmas, de comenzar por pedirle a cada uno de los aspirantes a la gubernatura que revisen bien los perfiles de sus equipos, más aún, de cerrarle la puerta a los candidatos que no lo hagan porque, tenga la certeza, permitir que lleguen otra vez los saqueadores es un gasto que después el pueblo tendrá que pagar.

Los que se andan acomodando, otra vez para que no se confíe, no solo tuvieron la camiseta tricolor, algunos fueron azules, otros naranjas, vaya pues, hasta de verde los va a encontrar, aunque no son tontos y solo se suman a proyectos ganadores o que pueden ser ganadores.

Le daré un tip para que identifique pronto a esos mercenarios o los muertos que pretenden regresar a la política, todos y todas tienen mucho más dinero que el que pudieron juntar trabajando, incluso de secretarios de Estado o similares, exacto, son buenos para los negocios turbios y más para meterle la uña, o las garras, al presupuesto público, al dinero de todos.

Por eso la urgencia de frenarlos, y, algo más, se lo digo para que empecemos a sentir penita, vergüenza, digo, no puede ser posible que lo que nos costó muchos años echar a la basura política reaparezca de la noche a la mañana como si el buscar la gubernatura se tratará de una fiesta de Halloween político, peor aún, que lo hagan nomás por la flojera que tuvimos todos de meternos a la política, por el descuido de no vigilar a quienes ejercen el poder y menos a quienes quieren ejercerlo, por la tontería de no ocupar los espacios que se ganaron a base de lucha social con gente decente…

PIENSA UAT EN MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN EL EXTRANJERO… La Facultad de Enfermería de Victoria (FEV) recibió la visita del C.P. Guillermo Mendoza Cavazos y reafirmó su total respaldo al proyecto que encabeza para hacer más fuerte y más grande a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

A su llegada al plantel, ubicado en el Campus de la Salud de Ciudad Victoria, el Rector Electo para el período 2022-2025 fue recibido por la comunidad académica y estudiantil de la FEV, que una vez más le manifestó su apoyo y el compromiso de seguir avanzando para el mejor posicionamiento de la UAT en la educación superior del país.

“En nuestra Facultad estamos muy entusiasmados de trabajar con usted, sabedores del conocimiento que tiene de nuestra Universidad, porque conoce sus avances, pero también sus retos, y en ello, hacemos un total compromiso para trabajar con usted”, expresó la directora de la Facultad de Enfermería-Victoria, Dra. Roxana de los Reyes Nieto, en su mensaje de bienvenida al contador Guillermo Mendoza.

Por parte de los estudiantes, dirigió unas palabras Felipe Chaires Rodríguez, quien destacó la oportunidad que representa para los jóvenes compartir sus inquietudes y planteamientos a quien encabezará un nuevo período rectoral en la Universidad, pero también, de compartir el compromiso de ser mejores estudiantes, orgullosos de pertenecer a esta facultad y a la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El contador Mendoza Cavazos, acompañado por la Directora de Servicio Social de la UAT, Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, atendió con el alumnado diversos temas, entre los que se destacan, proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento tecnológico, programas de becas, de movilidad e intercambio académico en el país y el extranjero, desarrollo de investigación y estudios de posgrado, entre otros que buscan motivar la superación de la juventud estudiosa.

Más adelante, se llevó a cabo una reunión del claustro docente que expuso una serie de indicadores, como matrícula estudiantil, cuerpos académicos y grupos disciplinares, procesos de evaluación y acreditación, presentación de proyectos de investigación, entre otros.

El contador público Guillermo Mendoza Cavazos reconoció el trabajo realizado por la Facultad de Enfermería de Victoria y expresó su compromiso de apoyar los proyectos que permitan a la UAT, seguir siendo referente en el estado y el país, de la calidad de sus programas educativos de enfermería.

Como parte de su visita a la FEV hizo un recorrido por las diversas instalaciones donde constató el funcionamiento de los laboratorios para la práctica de enfermería en materia comunitaria, cuidado integral, pediátrica y materno infantil, además de la unidad de cuidados intensivos, quirófano y tocología, así como la unidad de atención integral de enfermería y el área de posgrado.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com