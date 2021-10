Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si el Presidente López Obrador sostiene el criterio del 2021, de hacer renunciar antes del 30 de octubre a los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular, podría haber “luz” en Tamaulipas.

Hablamos de la interna de Morena, porque el límite para la elección constitucional es de 90 días antes de los comicios, es decir, ahí por el 5 de marzo del año venidero.

No significa que el que renuncie tenga el boleto de la rifa en la mano. Recordamos así que, en 1998, Jaime Sánchez Montemayor renunció a una subsecretaría del gobierno federal para competir en la interna priísta, y no la tenía asegurada. Ya no regresó a la nómina.

López no quiere que se utilicen los cargos públicos, la estructura del gobierno y por tanto recursos del erario, para promocionarse ¿quiénes deberían renunciar?.

Principalmente dos que pujan por la bandera guinda, Rodolfo González Valderrama y Héctor Martín Garza González, el primero delegado de los Programas Federales y el segundo jefe administrativo (Oficial Mayor) de la secretaría de Economía.

Así pasó el año anterior con los colaboradores de la 4T. Primero renunciaron y luego se dio la selección interna mediante encuestas ¿repetir la historia?.

El galeno Faustino López Vargas no tendría que retirarse de su plaza en el Hospital Infantil. En los hechos ya se sumó con la precandidata Maki Ortiz. Lo hizo desde el 8 de octubre cuando ella vino a promocionarse a Victoria. La acompaña en las promociones que trae por los municipios. Con ella en Aldama (su tierra natal), El Mante y otras regiones.

Su organización Movimiento Nacional por la Esperanza no riñe con la chambita mientras no haga promociones en horario laboral.

¿El senador Villarreal Anaya? Los cargos por elección no entran en el juego, solo las nóminas administrativas ¿los alcaldes? Está en veremos.

Los demás enlistados no deben preocuparse mucho, Felipe Garza Narváez y Maki Ortiz calientan la fría banca del desempleo. Ricardo Quintanilla Leal -si todavía considera que está en la jugada-, no necesita de dinero oficial, es empresario.

Don Alejandro Rojas Díaz Durán es un tipo sin oficio ni beneficio. Tiene años que no trabaja y vive tranquilamente de sus rentas.

¿Qué con JR Gómez Leal? No puede ser juez y parte, organizar el partido para ser el candidato. En fin, esperaremos noticias este fin de mes.

Entre los aspirantes, hay un dato que merece mención especial: González Valderrama publica su teléfono en que los tamaulipecos lo pueden contactar para ver asuntos de la función que desempeña.

Es el número 8344293448 y escribió en redes: Ya pueden contar con mi Watsapp. Atenderé sus mensajes relacionados con los programas sociales, lo cual habla de la buena intención que tiene de servir.

Por cierto, las fechas del calendario electoral se adelantan en cuestión de días por motivo de la atracción que ejerció el INE, para que las campañas finalicen simultáneamente en las seis entidades en que habrá comicios.

Por ejemplo, inicialmente las precampañas estaban programadas para arrancar el 5 de enero; ahora serán a partir del 2 y hasta el 10 de febrero (lo mismo que el término para recabar firmas de los independientes).

A los partidos que quieran ir en coalición, se les da oportunidad hasta el mismo 2 de enero para que presenten intención, así que al PRI y PAN les quedan poco más de dos meses para que construyan la unión, o la rechacen.

En los comicios del 2022 por primera vez votarán (para Gobernador) los tamaulipecos residentes en el extranjero (de todo el mundo). La pregunta es ¿por quién se inclinarán?. La mayor parte vive en los Estados Unidos y ya sabemos por quién son sus preferencias.

Mientas esto pasa con los “suspirantes”, las autoridades electorales determinaron con toda anticipación que, para las elecciones del 2024, a Tamaulipas se le quitará un distrito electoral federal. De nueve que ahora tiene le dejarán ocho.

¿Cúall desaparecerá? El noveno. El territorio que ahora tiene asignado se delimitará con los distritos cercanos ¿le quitará votos Morena?.

El cálculo se hizo en base a que Tamaulipas, al 2020, tenía tres millones 530 mil habitantes. No es la primera vez que le quitan un distrito.

Américo Villarreal estuvo el fin de semana en la popular colonia Azteca, otrora bastión de Arturo Soto Alemán, y los ejidos Rancho Nuevo y El Refugio.

Mientras tanto las huestes de César “El Truco” Verástegui anuncian movimiento este fin en Xicoténcatl, la cabecera de la región cañera, y en Miguel Alemán.

Igual de gira el Rector Electo de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos. Vistió las unidades académicas de Trabajo Social y Enfermería en ciudad Victoria, donde recibió el compromiso de catedráticos y alumnos de sumarse a su proyecto de seguir transformando a la casa de cultura.

Tras una larga sesión, el INE definió quiénes serán los nuevos consejeros del IETAM ¿de qué color son?. Aprobaron la propuesta de Eliseo García González pese a haber sido funcionario del gobierno panista de los vientos del cambio en el pasado reciente.

Los otros espacios son para Mayra Gisela Lugo Rodríguez, quien trabaja en el IETAM, y Marcia Laura Garza Robles, que brinca del Tribunal Electoral ¿le dice algo, querido lector?.