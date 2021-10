Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Le damos “repasada” a iniciativas de Morena para echar reversa a las últimas reformas a la Carta Estatal, acordadas por la “aplanadora” azul en los últimos meses, y solo hay una opinión: Se admira el “valor marino” de su líder Armando Zertuche.

No, no hay duda que son soñadores. No han cumplido un mes al frente y echaron toda la carne al asador en una ruta incierta, escaleras sin fin que van al cielo, o una vereda que se queda difusa en el horizonte.

Pidieron tumbar siete decretos, entre ellos el controvertido de la “Ley Guarura”, y ahí están, sin futuro.

Solicitaron otras reformas, una para que el Gobernador les mande la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2022 antes del 10 de noviembre, adelantando un mes a lo que ahora dice la Constitución.

Falta que el psicólogo lance su caballería para pedir que el VI informe de Francisco Javier sea en septiembre y no en marzo (2022), y que las cuentas públicas sean aprobadas hasta comienzos del 2023. Un sueño ¿cómo piensa romper la barrera azul?.

Con demasiado optimismo Zertuche dejó subir iniciativa para decretar la revocación de mandato del Gobernador en la primera mitad de su ejercicio, algo que ya no le tocará a Francisco Javier y puede dejar pasar ¿alguna negociación?.

Observamos algo inusual: Si la ciudadanía “tumba” al ejecutivo en la consulta, será sustituido por el presidente del Congreso por 30 días ¿algún sueño acariciado en privado?. Puede reelegirse en 2024.

En otro sueño similar, los morenos piden que, si el Gobernador hace observaciones al Presupuesto de Egresos, los diputados deben decidir por mitad más uno y no las dos terceras partes.

La política es negociación. Si los pastores son inteligentes, pueden llegar a acuerdos, o volver a aquellas “concertacesiones” que se hicieron famosas en el salinato (CSG), cuando le regaló la gubernatura de Guanajuato a los azules.

Por ejemplo, de ser aprobada la revocación, se convocaría entre octubre y diciembre del 2025, y llevarse a la práctica ahí por marzo del 2026. Francisco ya no será Gobernador ¿ordenará que sus diputados le den pa’ delante? ¿a cambio de qué?.

El último informe de García será en marzo y, si no hay negociación, lo más probable es que sea interpelado y abucheado por los morenistas.

Ante ello podría no ir al Palacio Legislativo y, en lugar de, mandar el documento con su secretario General de Gobierno ¿quién para entonces? Verástegui estará en plena campaña por la gubernatura.

Por esas fechas la directiva ya no estará en poder de Morena -Jesús Suárez Mata-, sino del PAN, si es que algún órgano jurisdiccional no dice otra cosa.

Antes de terminar su mayoría, la “aplanadora” azul de la 64 legislatura decidió que las directivas tendrán que renovarse por periodo y no por mes. El presente ordinario termina el 15 de diciembre, antes de entrar en funciones la Comisión Permanente, que lógico será morenista.

Hacia el uno de octubre del 2022 la Junta de Coordinación Política pasará a manos del PAN, con un posible ingrediente adicional: Que tres o cuatro de sus “fajadores” hayan brincado no con el enemigo pero sí declararse independientes o por lo menos adherirse a los grupos del PRI o Movimiento Ciudadano, para reservar su voto por los guindas.

Ya se sabrá (elecciones el 5 de junio) quién ganó la gubernatura. Los principios básicos de Morena solo hablan de no robar, no mentir y no traicionar. En ningún momento mencionan el no “comprar”.

Por lo pronto hay que resaltar el valor marino de las huestes de la 4T. Lo más probable es que no ganen ni una batalla pero su optimismo merece mención especial. Esperaremos la decisión soberana respecto al siguiente Gobernador.

Y si hablamos de espacios ganados por el PAN, este martes el INE decidirá sobre las tres consejerías vacantes del Instituto Electoral local. No hay posibilidad de que ganen propuestas guindas. No mandaron ni caballos de Troya.

¿Quién de los once propuestos pueden sacarse la lotería? José Francisco Salazar Arteaga, Mayra Gisela Lugo, Raúl Angel Alvarez Anduiza y Juana Francisca Cuadros Ortega son gente del IETAM.

Eliseo García González trabajó para el PAN y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Edy Izaguirre Treviño viene del Congreso del Estado panista; Marcia Garza Robles es magistrada y quiere chapulinear al Instituto; María Concepción Reyes Reyes fue magistrada y quiere hacer lo ídem.

Debemos recordar que, el INE tiene pleito frontal con la 4T y el Presidente López. Es una oportunidad de refrendar los compromisos que ya tienen con la Alianza Va por México…

Hablando de panistas, vaya que César Augusto Verástegui le lleva la delantera a sus contrincantes rumbo a la candidatura al gobierno. El fin de semana estuvo en San Fernando, Bustamante y Tula, donde “estrenó” su Himno de Batalla denominado “Al César lo que es del César”. Ya tiene un corrido que se escucha por ahí.

Parte de la letra, en arreglo musical de cinco minutos, dice: Orgulloso de su tierra/ y de venir desde abajo/ además de ser atento/ es un hombre de trabajo/ porque sabe ser amigo y funcionario cabal/ por eso siempre cosecha/ lo que ha sabido sembrar. Será el candidato del PAN.