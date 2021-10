Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En México la palabra Diputado tiene un significado común para el pueblo, es sinónimo de corrupto, ratero, saqueador, promotor de los moches y, por si ello fuera poco, también significa huevón, levantadedos, dormilón, ignorante y los adjetivos que usted le sume.

En Tamaulipas pasa lo mismo, por tradición los Diputados locales han sido meras comparsas de los grupos de poder gobierno, cómplices del saqueo, vivales, y si, muy huevones ya que se dejan conducir por la línea, los bonos, los premios y en el pasado hasta por autos en barata, siempre dependiendo de la generosidad del gobernador en turno y la capacidad del Secretario General de Gobierno o sus operadores que eran quienes tasaban a dichos personajes.

Claro que es malo generalizar y ofrezco una disculpa a los que han sido legisladores y hacen o hicieron un trabajo digno, resulta que han sido los garbanzos de a libra y mi memoria es tan mala que no recuerdo sus nombres, mis amigos tampoco, pero vaya, la percepción es de las mayorías aunque no necesariamente tiene que ser la verdad, solo es lo que creemos que vemos o hemos visto.

Tan malos han sido los Diputados locales que nunca se dieron cuenta que formaron parte de un poder, al contrario, se portaron siempre sumisos, como comparsas, siempre aprobando sin cuestionar, sin revisar siquiera si la acción era legal o buena para el pueblo que los eligió en las urnas, trabajaron al compás del tintineo de las monedas, al ritmo de la posibilidad de que los eligieran candidatos a alcaldes y hubo a quienes les pegó hasta la locura de que creer que podían ser gobernadores después de ser gatos, de carecer de voluntad y de poder ya que invariablemente los designaron los ejecutivos en turno.

Viene a colación lo anterior porque en la actual legislatura tamaulipeca, por primera ocasión hay equidad de poderes entre el PAN y Morena, este último partido con mayoría, aunque, por si solos, no tendrán capacidad para reformas constituciones ni podrán mayoritear en algunos s asuntos que se traten en el pleno e incluso en las comisiones.

Es inédito lo que ocurre, sin embargo ya se puede comenzar a señalar los defectos que tienen y han tenido las legislaturas anteriores, lo que impide que realmente las cosas se hagan mejor, para que no se caiga en la tentación de inclinarse a los deseos del gobernador en turno o, en el caso de Morena, del Presidente en turno.

Vaya, esta es una enorme oportunidad para que se dignifique un poder del Estado que hasta hoy solo ha costado dinero para moverse al ritmo que le han marcado y hasta en la posición que los han querido tener.

Morena, y el PAN, en el Congreso tamaulipeco, tienen la enorme oportunidad de poner a trabajar a todos los Diputados, de regresarlos a sus distritos a que recojan el sentir de la gente, de atender sus comisiones que ayer se repartieron en medio de gritos, protestas y sombrerazos, por lo menos que los ridículos que hacen valgan la pena.

No se trata de que digan que no a todo, ni si a todo, se trata de que no sean como todo lo que hemos tenido hasta ahora, viles sirvientes que ni siquiera regresaban a preguntarle a la gente que les eligió que es lo que se requiere.

Hoy la división de poderes les puede ayudar hasta para cumplir su función de fiscalizar, como tanto le exigieron ambos partidos al PRI cuando era mayoría y gobierno, hoy hay capacidad para detectar corrupción o saqueo en un tiempo adecuado, antes de que los daños sean más grandes, ojalá entiendan que esa puede ser su mejor forma de atender un mandato ciudadano que los tiene ahí.

Por supuesto, el trabajo ayudaría a los Diputados a reelegirse, el pisar territorio lo más posible les va a ayudar a tener un elector cautivo, el diseñar leyes a favor del ciudadano los convertiría de inmediato en los prospectos más viables para sus partidos políticos.

A que vamos, a que solo con trabajo los Diputados pueden quitarse los calificativos que les endilgan ahora, pueden dignificar a un poder que el Estado necesita, que no es mero adorno, aunque los anteriores gobernadores así lo hayan querido hacer creer.

Se trata de que los Diputados dejen de ser parásitos como hasta ahora, hombrecitos y mujercitas reducidos a la voluntad de un gobernante que se supone no tiene ninguna autoridad sobre los mismos, que se dedicaban a embellecerse o noviar en lugar de cumplir sus encomiendas.

A los tamaulipecos nos ayudaría tener una Legislatura en la cual sus Diputados pensaran en la reelección, en el electorado, quizá eso les recordaría que las comisiones que se repartieron ayer sirven de algo, que se necesita que trabajen en esos temas, sobre todo, que sean dignos al hacerlo, trabajadores, no rateros, no saqueadores, no huevones, ni comparsas o están de ornato.

En que terminará todo, pues los Diputados lo dirán, a partir del reparto que se hicieron notaremos su compromiso o de plano confirmamos que se vista una legislatura del color que se vista sus miembros seguirán siendo inservibles.

LANZA EL TRUCO MENSAJE A TRABAJADORES… El secretario general de gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, señaló que la actual administración estatal se ha preocupado y ocupado por dar mayor seguridad a los derechos laborales de los trabajadores estatales.

Así ha quedado de manifiesto con acciones como la reciente firma del convenio entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; la secretaria general de SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez; el secretario general del SNTE y el director del IPSSET, Leonel Salinas Martínez, que permitirá que los burócratas estatales tengan garantizado y ampliado su fondo de pensiones.

Añadió que el convenio es prueba fehaciente del compromiso que existe para que se recuperaran las aportaciones de las dos partes y recalcó que con estas acciones se le da certeza a más de 50 mil trabajadores con respecto a sus futuras jubilaciones y / o pensiones.

Verástegui Ostos, reiteró que con el compromiso pactado de hacer aportaciones mensuales se garantiza la recuperación de los recursos que son parte de la seguridad social de la base trabajadora, que es a su vez son el sostén principal de la administración, añadió que desde el primer mes no se han dejado de pagar esas retenciones que les hacen a los trabajadores, y a los maestros en Tamaulipas.

El objetivo de esta firma de convenio es garantizar que las próximas administraciones estatales cumplan con el acuerdo para evitar que los trabajadores del Estado padezcan incertidumbre de su patrimonio.

El Secretario General concuerda con la titular del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, cuando señala con este acuerdo termina un periodo de incertidumbre en este organismo.

SALUD, LA PRIORIDAD, AMÉRICO… Al celebrar el Día de las y los Médicos, el senador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya convocó a los profesionales de la salud a que predomine el valor humanista y el servicio de la medicina sobre la banalidad de someter la salud al mercantilismo.

“Debemos encontrar la razón de ser del “acto médico” y de la salud como un derecho humano cabal, completo y universal. Encontremos ahí, la razón para seguir luchando, con la fuerza enorme que las y los médicos ejemplares, han aportado para impedir que se mercantilice la salud y para que la medicina conserve su mística original y no se deshumanice”, expresó ante la presencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

El evento que tuvo lugar en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el senador Américo Villarreal Anaya dijo que la medicina debe ser una vocación de servicio y de genuino amor al prójimo, como un oficio que reclama sacrificio y que invita permanentemente al altruismo, a la generosidad y que también exige, sin tregua, que el desarrollo científico y del conocimiento, se pongan al servicio de la comunidad y de las personas.

Américo Villarreal Anaya refrendó el compromiso con sus colegas de profesión y dijo que desde la tribuna de la Cámara Alta y con mayor razón, desde la presidencia de la Comisión de Salud del Senado de la República, estará atento a las necesidades de este sector y a las iniciativas que garanticen sustento legal a las y los médicos mexicanos en el ejercicio de sus valiosas funciones.

“En el Senado estamos comprometidos con la nueva visión que pretende transformar progresiva e integralmente la respuesta que ofrecemos a las mexicanas y a los mexicanos desde un sector salud reorientado y mejor unificado, más honesto, más transparente, representativo del interés general, sin privilegios y universal”.

