Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Llegó tarde a la “teoría y práctica de la traición”, pero llegó al fin. Faustino López Vargas se quitó la máscara y salió del “clóset” político para actuar cual es.

Por lo menos el “suspirante” por la gubernatura, no engañó más tiempo a los auténticos liberales con su cultura de izquierda chatarra. Malo que algunos desposeídos se creyeron el cuento de que encabezaría sus causas como redentor del proletariado.

La hora de la definición ideológica no le alcanzó para tomar como estandartes la hoz y el martillo, o de perdido los principios del pejismo: No robar, no mentir y no traicionar. Se dobló, o lo doblaron.

Hoy, en plena madurez, López chaperonea y recorre Tamaulipas de la mano de Maki Ortiz Domínguez, multicolor de Reynosa, para posicionarla como precandidata ¿por qué partido?.

Extraña que el médico que prometió “aliviar los dolores de la pobreza”, participe, promueva con su estandarte del Movimiento Nacional por la Esperanza, a una representante de la rancia burguesía ligada al calderonismo, que ni siquiera vive en México

Parece inconcebible que “el muchacho de Aldama”, el orgullo de los pobres de aquella costa, haya formado la mancuerna diabólica para tratar de conseguirle a ella el poder, no se sabe si por Morena, MC, Verde Ecologista o por la vía libre.

La pregunta es ¿usó el escudo rojo para no manchar sus prendas azules? Como ella no conoce los municipios, la guía, conduce, promueve, halaga, la quiere hacer gobernadora aun a costa de su prestigio y moral (de él) ¿cuánto va a cobrar?. Hasta se le olvidó seguir publicando fotografías en que aparece junto a AMLO.

Doble traición se dice en los círculos morenos, dado que Faustino es el suplente del senador Américo Villarreal Anaya, fórmula ganadora de Morena.

Si alguna oportunidad tiene el cirujano y partero por la Universidad del Noreste, de llegar al Senado, es porque el titular pida licencia para ser candidato al gobierno estatal.

En términos de boxeo, no está mal decir que López empezó a cabecear “para donde va el golpe” ¿así terminará su fugaz carrera política?. No tiene antecedente en las boletas electorales.

No sobra decir que una encuesta publicada el jueves por la encuestadora Facto Métrica manifiesta que, si hoy fueran las elecciones para Gobernador, Morena ganaría por marcador de más de dos a uno al PAN, 49.5 a 23.5 por ciento de los posibles votos.

La investigación coloca una vez más a Américo Villarreal Anaya como el puntero de los precandidatos con el 47.4 por ciento, bastante arriba de Maki que alcanza el 25.6, y Alejandro Rojas Díaz Durán 16.1 por ciento.

Muy extraño que no aparezca Rodolfo González Valderrama quien, en el guinda, junto con Américo, es de los aspirantes que van en serio y están en el ánimo ciudadano.

Por el PAN, según la misma empresa, el más popular es César “El Truco” Verástegui Ostos con el 36.0 por ciento, seguido por Ismael García Cabeza de Vaca 26.2.

Para que no haya dudas, otro sondeo, éste realizado por la encuestadora Enkoll, coloca igual a la cabeza al senador Villarreal con el 30 por ciento de la intención, seguido por José Ramón Gómez Leal con el 10.

En caso de que la final por los dos principales partidos se diera entre Américo y Jesús Nader, alcalde de Tampico, por Morena y el PAN, respectivamente, según la misma empresa, AVA ganaría con el 61 por ciento de los votos contra el 16 del jaibo. No son corazonadas, inventos o buenos deseos sino trabajos demoscópicos utilizando la técnica y la ciencia.

Por lo pronto, la primera traición, es la de Faustino quien puso su MNE al servicio de los conservadores ¿a cambio de qué? ¿de corrupción?. No por buena voluntad si ha construido, dice, 35 representaciones municipales que cultiva y le son leales ¿leales?.

Para cerrar, lo único es reconocerle a la de Chihuahua que dobló al médico de Aldama, el “hecho en la izquierda” y “primer obradorista de Tamaulipas”, “el auténtico de Morena” como se jactaba en pregonar. Del alma le salió su real ideología.

Dice el adagio ranchero que “los burros se juntan para rascarse” y así, la ex presidenta de Reynosa y el galeno obradorista, andan en precampaña ¿es a la conclusión a que llegó con su lema “Sí hay de otra” que tiene tres años pregonando?.

Siguiendo con los precandidatos, por el lado del PAN, mientras “El Árabe” Nader turisteaba en Reynosa, promocionando a Tampico, César Augusto Verástegui aprovechaba tiempo libre para reunirse con la burocracia estatal que lidera Blanca Valles Rodríguez. Dejó claro que le preocupan los derechos laborales de los servidores del gobierno.

Igual se reunió en el sur, Tampico, Madero y Altamira con jóvenes que simpatizan con “Todos por Tamaulipas”, la organización sin partidos que sería la plataforma de lanzamiento del abanderado a la gubernatura. Tiene en la bolsa la candidatura.

Para cerrar, digamos que levantó ámpula la declaración de Oscar Luebbert Gutiérrez, de Reynosa, quien dijo que no está de acuerdo con la alianza de su partido, el PRI, con el PAN, porque “sería unirse con los verdugos”.

Si el CEN la autoriza, él dejará el PRI y trabajará con Rodolfo González Valderrama como precandidato por Morena, afirmó ante la prensa.