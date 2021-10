Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde hace varios días echó en corrida. Gustavo Rivera Rodríguez no fue ni a entregar la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a su sucesor en la gerencia.

Dejó una deuda cercana a los 400 millones de pesos. Tan solo con la Comisión Federal de Electricidad los pagos pendientes suman 103 millones de pesos.

Eduardo Gattás Báez, alcalde de Victoria y presidente del Consejo de Administración del organismo, lo dijo bien claro: “Nos dejan una Comapa totalmente destrozada”.

Las cuentas por pagar con la paraestatal, dijo el alcalde, vienen desde el 2018 cuando comenzó la administración panista de Xicoténcatl González, y endosada en el último año a Pilar Gómez Leal.

El nuevo gerente, Eliseo García Leal, quien este martes rindió protesta como tal, tendrá que partir de cero, incluso que se reanude el servicio de energía eléctrica al edificio central, cortado desde hace seis meses por la CFE por falta de pago.

Saquearon, endeudaron y no pagaron. La deuda con la Secretaría de Hacienda llega a los 25 millones, también al IMSS, INFONAVIT y millonaria con los proveedores. Casi no hay comerciante de Victoria al que no se le deba desde el 2018.

Al destapar la pestilente cloaca, Gattás ordenó contratar una auditoría externa a la Comisión de Agua, lo mismo que a la presidencia municipal anterior y al DIF.

-¿Habrá denuncias penales? –se le preguntó en rueda de prensa afuera del edificio del operador.

-Va a haber auditorías. En esta semana entra una empresa victorense. Siempre dije que el dinero de Victoria se queda en Victoria.

Prometió el alcalde de Morena que luego de tener la información (destapar la podredumbre), en los siguientes días convocará a la prensa para dar a conocer a detalle la deuda con que Xicoténcatl, Pilar y los gerentes dejaron el organismo.

-Se los vamos a dar por año, fecha y desde cuando inicia la deuda (con CFE).

Dejó claro que tiene conocimiento que las cuentas vienen desde el 2018 cuando llegó el gobierno de Acción Nacional.

Afirmó sin embargo que la administración que preside “está a la altura del reto” y de ninguna manera le va a entregar el manejo al Gobierno del Estado.

El y su equipo comenzaron a trabajar 24/7 (24 horas al día, los siete días de la semana), afirmó, “para garantizar el pueblo de Victoria el suministro (de agua) y vamos a lograr sanearla y sacarla adelante”.

Pagará a la CFE en “abonos chiquitos” de 3.1 millones mensuales

Adelantó que en cuestión de horas firmarán el convenio con Comisión de Electricidad, para pagarle en “abonos chiquitos” de tres millones 143 mil pesos mensuales más el consumo ordinario. En total entre 8 y 12 millones por mes.

Una vez que firmen el compromiso, retirarán las demandas penales, de amparo y otras que promovió el gerente Rivera Rodríguez (en maniobra de víctima para no pagar).

Por su parte CFE reconectará el servicio a las oficinas, que ya tiene más de seis meses cortado. Dejarán de rentar por 65 mil pesos mensuales una planta móvil que surte a las cajas de cobro.

Desde hace medio año las oficinas de COMAPA están sin climas por el corte de energía.

Al contrario de demandar a la CFE como fue el acuerdo de la presidenta Pilar Gómez y su Consejo de Administración, Eduardo Gattás manifestó que “vamos a trabajar de la mano con ellos”.

Firmado el convenio se desistirán de las demandas ante la Fiscalía General de la República y otras instancias; “les debemos y hay que pagar”.

“Para nosotros la CFE será un aliado”, comentó.

Por su parte el nuevo gerente, quien ya lo fue en dos ocasiones anteriores, García Leal, informó a los periodistas que en días elaborará un proyecto que contempla invitar a los victorenses a que paguen por el servicio que reciben.

La motivación será elevar la calidad del suministro, y que todos paguen según el consumo. Serán instalados micromedidores para aquellos que gozan de albercas y grandes jardines, pero pagan 150 pesos mensuales.

No será fácil rescatar a la Comisión de Agua que tiene deudas desde 2018, cuando el PAN llegó al poder. Sin embargo lo harán por etapas anuales.

“Tenemos que normalizar a la Comapa para empezar a dar un servicio de calidad”, reiteró, pero evadió si se presentarán demandas penales en contra de los responsables de la quiebra.