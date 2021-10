Azahel Jaramillo H.

Cd, Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Pues ahí tienen que en el arranque de semana, la noticia que causó revuelo es la visita que el nuevo superdelegado Lic. Rodolfo González Valderrama hizo a Palacio de Gobierno donde lo recibió el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Unos consideran que debe haber coordinación entre el Gobierno de la 4T y GobTam, muy aparte de que la 4T sea color guinda (o magenta como dirían los que gustan llamar las cosas por su nombre técnico), y GobTam sea color azul.

Otros creemos que se trata de un mero acto de urbanidad política de Valderrama que pidió audiencia y de Cabeza de Vaca que se la concedió. Y es que “lo cortés no quita lo Cuauhtémoc”, y es que por encima de diferencias y de ideologías, siempre… siempre deben prevalecer la educación, los protocolos, el respeto a los espacios de cada quien, citando la frase que por ahí del día 7 el periodista Felipe Martínez Chávez en relación a que el alcalde Gattás no fue convocado a la inauguración de regias obras de pavimentación en Cd. Victoria realizadas por GobTam.

Respecto a la concurrencia de Valderrama a Palacio del 15 Juárez, vale decir que el aspirante a la candidatura a Gobernador por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, opinó que “la forma es fondo y aquí el mensaje político es el mensajero y el mensaje que dejó en el escritorio es una bomba política de la que seguro veremos el estallido pronto”.

Don Alejandro dice que Rodolfo fue a ver al Gobernador (Don Alejandro le dice de otra manera) para comunicarle un mensaje de AMLO, y apunta: “Seguramente el mensaje que llevó es tan importante y tan fuerte que tuvo que ir personalmente a dárselo de manera verbal y por lo tanto las consecuencias las vamos a ver en las próximas semanas porque de seguro fue un mensaje bastante poderoso, es decir, no fue un mensaje cualquiera, sus efectos seguramente los vamos a ver y a sentir en las próximas semanas”, opina, deduce, comenta, externa el referido Don Alejandro.

Dos.- Y ya que andamos en terrenos de Morena, he de decirles que en mi opinión los más fuertes prospectos a la candidatura de Morena para Gobernador son cuatro.

Y en riguroso orden alfabético de apellidos (para que no haya gente sentida) son el victorense Felipe Neri Garza Narváez, el tampiqueño Rodolfo González Valderrama, el defeño Alejandro Rojas Díaz Durán, y el victorense Américo Villarreal Anaya.

Felipe es egresado de Odontología UAT Tampico, Rodolfo es egresado de Sociología de la UNAM (puma, pues), Alejandro estudió en la Universidad Ibero, y Américo estudió medicina en la Universidad La Salle de la Cd. de México.

Si usted es morenista y quiere saber cuándo cumplen años, les diré Felipe Neri es del 21 de mayo; Rodolfo es del 30 de abril (Dia del Niño, no hay pierde), Díaz Durán es del 8 de octubre y Américo cumple el 25 de mayo.

Felipe Neri ha sido diputado local tres veces y delegado de Profeco; Rodolfo ha sido Jefe delegacional en la Cuauhtémoc CDMX y director nacional de Radio, Televisión y Cinematografía; Díaz Durán ha sido coordinador de asesores de Morena en el Senado y es senador suplente; y Américo se ha desempeñado como Director del Hospital General de Cd. Victoria y profesor de Medicina en la UAT.

¿Cuál cree que es mejor garantía para ser mejor Gobernador? Y con el brazo derecho extendido decir en el recinto del Congreso de Tamaulipas: “Protesto… desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, y si no lo hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demanden”.

¿Felipe Neri, Rodolfo, Díaz Durán o Américo? “¡Llévele, llévele!”. (NOS VEMOS)

