Francisco Cuellar Cardona

En Reynosa, todo sigue igual. Se fue Maki y Makito ha decidido sentarse en la silla de mamá, pero solo para guardar las apariencias, porque la señora seguirá ejerciendo el poder sin rubor, públicamente.

La evidencia de que nada cambia, es que el gabinete de Maki continúa, y hasta sus proveedores y beneficiarios como el cuestionado empresario Rolando Cantú, mecenas y principal saqueador de las arcas municipales reynosenses.

El constructor, no solo va a seguir pegado a la ubre, si no que amplía su poder, pues manejará la chequera, la tesorería, y la obra pública, aunque el alcalde Makito no lo quiera.

Rolando Cantú, ha prometido a Doña Maki impulsarla a la candidatura de Morena con el apoyo de algunos mandos del Ejército con quien presume tener buenas relaciones.

En su obsesión por la candidatura, Maki está decidida a entregarle todo a Rolando Cantú, dicen en el equipo de la ex alcaldesa.

Desde México, los altos mandos de Morena han decidido cerrar todas las puertas para que Maki y su grupo promotor encabezado por Rolando Cantú no consigan sus propósitos y sus ambiciones. Incluso, ha trascendido desde Palacio Nacional que tras la investigación que se abrió por un contrato millonario que otorgó Pemex a Rolando Cantú, el reynosense podría ser llamado a cuentas por la Fiscalía General porque incurrió en prácticas ilícitas que ameritan sanciones administrativas y penales.

La misma Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también se dice tiene ya integrado un grueso expediente con evidencias de cómo Rolando Cantú y Maki Ortiz han amañado contratos millonarios de obras.

Maki y Rolando, aseguran, estarían por recibir citatorios para declarar sobre estos temas.

También se sabe que en Reynosa, los grupos políticos, ya están moviéndose contra ellos y que utilizarán todos los recursos legales para que la administración municipal, ahora en manos de Makito Peña Ortiz rinda cuentas claras y transparente las licitaciones y adjudicaciones de contratos entregados a Rolando Cantú .

Lo que viene, dicen, será un escándalo.

Por lo pronto, la ciudadanía reynosense, tras conocer que todo seguirá igual en el municipio, se dice engañada y empezarán a presionar al joven edil cumpla lo que prometió, sobre todo en materia de servicios públicos, que en la ciudad están destrozados.

Talachazos

JR DEFENSOR DE LA 4T.- José Ramón Gómez Leal, JR, ya tiene chamba en Morena: será defensor de los Comités de Defensa de la 4T y promoverá además la participación de la gente en la Revocación de Mandato del Presidente que se realizará el próximo mes de marzo del 2022.

El JR anda alineado con la 4T y apenas dejó su chamba de “superdelegado” y se fue a jalar por Morena. Hubo algunos que al verlo reunido con grupos de gente, corrieron la versión de que ya estaba trabajando para su candidatura de Morena, y no; el ex funcionario ahora hace “Talacha” partidista para la causa guinda y para abonar al proyecto de quien resulte ganador de la candidatura.

José Ramón está consciente que su parentesco con el gobernador fue su principal impedimento para aspirar a la candidatura morenista, y no le quedó de otra que ponerse las pilas y trabajar para lo que viene.

Por supuesto a no pocos le extrañó la disciplina del JR; esto, seguramente que le abonará a su causa en el futuro inmediato donde Morena se perfila como ganador del poder en el 2022 en Tamaulipas.