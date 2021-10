Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la elección anterior el PAN creía que podía ganar con quien fuera y hasta se dio el lujo de colocar en la presidencia de su partido a una persona sin experiencia, sin carisma, poco más que eso, que considera el mundo es suyo, nos referimos a Luis René Cantú quien gusta que en los boletines de su partido lo identifiquen como El Cachorro.

Los resultados de la osadía ya los conocemos, muchos de los aspirantes a puestos de elección popular perdieron ya que se toparon con que estaban solos, es más, que les boicoteaban el trabajo de campaña desde la presidencia del partido que hasta publicidad horrenda les mandaron hacer.

El presidente del PAN, le insisto, es un hombre con poco carisma y lo triste, para los azules, es que eso resulta lo menos criticable a su persona, porque no es sancionable ya que cada quien puede hacer de su vida lo que mejor le venga en gana, vaya pues, no tiene porque realizar acciones para que la gente le tenga empatía, digo, salvo que fuera dirigente partidista y busques el voto, ja, pero le decía, eso es lo menos criticable de sus actos, aunque parezca imposible, su lengua supera ese pecado.

Mire deje le explico la de hoy con antecedentes y todo, de acuerdo a estadísticas, no del gobierno de Tamaulipas sino del federal a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas era el Estado número 3 o 4 en cuanto a inseguridad, violencia y todos los delitos de alto impacto al inicio de este sexenio y a estas fechas ya se encuentra en el lugar 27, es decir, en cinco años redujo su inseguridad a tal velocidad que superó a 24 Entidades, pero resulta que el dirigente del PAN, por eso de considerarse importante y poderoso, luce una escolta que no trae ningún otro dirigente partidista, la que, según él, es pagada de su bolsa, hasta ahí todo iba bien, su problema empezó cuando los reporteros le preguntaron sobre la misma, en menos de un minuto enlodó todo el trabajo del gobierno, de su patrón, de quienes creíamos eran sus amigos.

“Me han secuestrado siete veces, me han levantado siete veces”. -¿entonces no es cierto que ya hay seguridad en Tamaulipas?, le reviró el reportero a lo que respondió, “yo siempre lo he dicho, hace falta mucho por hacer”.

Después se hizo bolas, pero con mucha fluides eso sí, hasta llegó a comentar que lo expresado de la violencia se lo había casi reclamado al gobernador, que está muy consciente de que no hay tanta seguridad en las carreteras y por ello él no viajaría solo, que por eso requiere de la escolta, eso sí, siguió insistiendo que él la pagaba de su bolsa, del dinero de su familia.

Vaya, lo que dice Luis René Cantú, el dirigente del PAN en el Estado, quizá sea real con todo y que las estadísticas del gobierno federal digan lo contrario, por eso es increíble que no se haya esperado a que lo dijeran los dirigentes de Morena, los enemigos del PAN en el Congreso como son los del PT o Movimiento Ciudadano, es más los del PRI que a veces son sus aliados se habrían escuchado más decentes, no como él que parecía mordía la mano de su jefe.

El problema de Luis René Cantú, le decía, no es su poca empatía y su ilusión de ser poderoso y dueño de todo, sino que en esas condiciones no considere prudente capacitarse, prepararse y no pelear con la gente por cosa de nada, si hubiera sido más humilde se habría dado cuenta que respondiera lo que respondiera iba a caer en la trampa, vaya pues, con evadir la pregunta o callar habría sido más que suficiente porque no era necesario manchar un trabajo de cinco años qué, nos guste o no, hasta el gobierno federal que es de Morena reconoce y aplaude a su jefe, al gobernador del Estado.

Así es, da la impresión de que al bando azul ya le urge cambiar de dirigente o, por lo menos, ponerle a alguien atrás que lo capacite y oriente ya que con sus respuestas pudiera echar a perder el trabajo al futuro porque más que ayudar los hunde, la situación esta como para gritarle, mejor ya no me ayudes, cachorrito…

LA GRILLA… En el Senado de la República parece que ya logró consensos el tamaulipeco Américo Villarreal que a través de la presidencia de la Comisión de Salud hasta le aprobaron propuestas como hacer de su recinto un espacio libre al cien por ciento de humo.

No es poca cosa, el Senado es un poder que mucho es tomado en cuenta para la propuesta de candidatos, de siempre, de ahí salen la mayoría de los gobernadores y si no nomás cheque los números.

También de la oficina de Rodolfo González Valderrama hubo información y dicen desde Miguel Alemán que su aspirante fue a supervisar la jornada de vacunación, dan a conocer que desde que comenzó esta labor del Gobierno de México, más de dos millones de tamaulipecos ya cuentan con al menos una dosis y en los próximos días con la atención a todas las regiones de la entidad se avanzará de una manera más ágil en los esquemas completos.

“Seguiremos trabajando para que todos los mayores de edad en Tamaulipas cuenten con sus dos dosis”, expuso Rodolfo González Valderrama.

