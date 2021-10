Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Entre las buenas noticias de los últimos días destacan: el avance del combate a la pandemia que coloca a veinte entidades en semáforo verde, incluido Tamaulipas y la CDMX, y por otra parte, el acuerdo presidencial para regularizar millones de vehículos extranjeros que circulan en los estados de la frontera con EU, después, como lo anticipó AMLO, ha de considerarse el resto de la república.

En el primero de los casos es, además de alivio sanitario, un respiro psicológico después de casi dos años de encierro forzoso con los daños conocidos. Ante las evidencias, está claro que México toma franco rumbo de recuperación, por el contrario de la mala entraña de los conservadores que anticiparon el desastre total y la muerte de innumerables compatriotas.

En este sentido ya vemos que una vez más fallaron al imponerse la decisión del supremo gobierno para atacar el mal con toda la fuerza del estado, sea sin detenerse en el gasto para adquirir vacunas en cualquier parte del mundo donde las hubiera, así como la contratación del personal necesario y la disposición de instalaciones adecuadas, etc. Y aunque falta un trecho por caminar, es indudable que poco a poco, pero de manera firme, nos liberamos del mal. Los resultados, aunque todavía parciales, están a la vista del portador.

Desde luego que esta lucha contra el virus es tarea de todos, difícil y sacrificada, sin embargo hay que normalizar la vida cotidiana cuanto antes. Importa y mucho, por ejemplo, el regreso masivo a las aulas, considerando fundamental la convivencia especialmente en primaria y secundaria. No olvidéis que la escuela es el segundo hogar.

Se trata de objetivos diluidos por el aislamiento, que solo pueden ser recobrados a través de la enseñanza presencial y el compañerismo, como bases de la fraternidad que en esta etapa se establece, para el posterior beneficio de la sociedad. He aquí la importancia del pronto y completo retorno escolar. Recordad al maestro como protagonista central en estos tiempos de la Cuarta Transformación que ha rescatado la dignidad de su apostolado.

De manera que el siguiente paso es el retorno general a las aulas. Eso sí, ¡sin bajar la guardia!.

En cuanto a la regularización de los llamados ”chocolates”, ni cómo negar lo que significa para millones de familias en todos los sentidos. Esto es lo importante y no las organizaciones “gandallas” y negociantes que lucran con la situación, y aquellos que aprovechan para adquirir vehículos de lujo para colmar su ego. Se justifica entonces el decreto presidencial por el beneficio masivo que contiene, lo demás, “son prietitos del mismo arroz”, como diría mi sagrada abue.

NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN…

Diversos comentarios despertó la foto donde aparecen algunos aspirantes a la gubernatura por MORENA. Desde luego no están todos los que son, ni son todos los que están, apenas unos “cuantitos” que representan tribus conformadas en torno del suceso que ocupará la atención de los tamaulipecos este fin de año y buena parte del que se avecina. Y es que la próxima elección del ejecutivo estatal será auténtico choque de trenes del que inevitablemente derivará en víctimas colaterales para las que ya se alistan las respectivas tumbas políticas.

Respecto de la gráfica en cuestión, no se sabe si se trata de advertir al resto de los pretensos para que no se les ocurra obstaculizar el camino por el que solo han de transcurrir los privilegiados que ahí aparecen. Quizá la idea sea mostrar el cerrado grupo que no acepta más “colados”. Sea que entre Rodolfo González Valderrama, Erasmo González Robledo, José Ramón Gómez Leal y Américo Villarreal Anaya, está “el bueno”. En este sentido el columnista pregunta y se pregunta, ¿y qué onda con “el guasón?, ¿acaso sus propias fantasías lo eliminan de la contienda?. (Eso de asegurar que por su excelente administración funcionan tres de las cinco más importantes secretarías del gobierno federal es una verdadera “halada”).

El asunto es que la decena restante no tiene ya nada que hacer si las órdenes fueron precisas y preciosas desde el supremo poder. ¿Dirán lo que aquel presunto candidato pueblerino dijo a sus ayudantes después de entrevistarse con el líder de su partido: “ se acabó esta tracalada se acabó la diversión, bajen ese cartelón y vámonos a la chingada”?. Tal vez se ven obligados a hacerlo…creo yo.

SUCEDE QUE

Ahora sí que Rodolfo González Valderrama está convertido en activista de su propio destino, tanto que hasta sorprende a los confiados americanistas.

Y hasta la próxima.