Por Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque no exenta de críticas, funcionó la estrategia del jefe político del Partido Acción Nacional (PAN) para no perder la iniciativa en cuanto al tema del relevo en la gubernatura, con lo de la concentración de miles de personas que acudieron al Polyforum Rodolfo Torre Cantú para apoyar al titular de la General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUÍ OSTOS, en su propósito de aparecer en la boleta en el 2022.

Y es que fue una acción, “aiga sido como aiga sido”, con la que se mostró la capacidad de movilización de “El Truco” y su grupo, lo que, en la actual coyuntura, ningún aspirante a candidato al ejecutivo estatal ha llevado a cabo.

Lo que se realizó el sábado manda un par de señales importantes a nivel interno en el PAN y hacia los ciudadanos en general.

Con la movilización de las “fuerzas vivas”, se clarifica que la balanza se inclinó hacia un prospecto, antes de que inicie la etapa oficial de precampaña.

Para el panismo esto es significativo debido a que se evitará el desgaste innecesario ante la incertidumbre y posibles golpes bajos en el ámbito doméstico y, en tanto que el tiempo apremia, se mandan señales de unidad hacia el electorado lo que puede repercutir de manera favorable, en un ambiente en el que los roces empiezan a aflorar entre los prospectos a la candidatura a gobernador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que, según encuestas, puntea en las preferencias ciudadanas.

De modo que el diputado federal, GERARDO PEÑA FLORES y el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER NASRRALLAH, tendrán que asumirse en calidad de comparsas, y aplicarse para allegarle seguidores a su compañero de instituto, VERÁSTEGUÍ OSTOS.

Además, con lo de la evidente definición, se abre la posibilidad de conformar una especie de frente con priistas y perredistas e incluso militantes de otros partidos, previo a que se defina lo de las alianzas por parte de la cúpulas partidistas.

Es decir, si los jerarcas nacionales del PRI y PRD no dieran e visto bueno para ir juntos con el PAN en Tamaulipas, los del albicelestes ya se adelantaron.

La verdad es que Acción Nacional esta urgido de hacer cuentas alegres con los votos que podrían acarrearle los del tricolor en los comicios que tendrán lugar en junio del próximo año.

A estas alturas, los operadores del albiceleste tuvieron que entender que entres sus errores, en las elecciones pasadas, se cuenta la de no haber efectuado alianzas con los del tricolor.

Habrá que señalar que las cosas no están del todo cuadradas, aún con la osada acción del sábado, en la cual se vio a ex priistas que ya cuentan con credencial de Acción Nacional, por ejemplo el legislador, ÓSCAR ALMARAZ SMER, y varios más que aún asumiéndose militantes del tricolor acudieron al evento en mención en apoyo al “Truco”, caso de los ex diputados, ALEJANDRO GUEVARA COBOS y FLORENTINO ARÓN SÁENZA COBOS.

Pero sucede que la resistencia de los priistas de hueso colorado a sumase a la causa panista es evidente luego de no pocos golpes que les han propinado desde el PAN. El más reciente es el pelearles y quitarles un par de diputados locales plurinominales, incluido al prianista, GUEVARA COBOS que, dicho sea de paso, fue uno de los oradores que expresó, con vehemencia, el apoyo a VERÁSTEGUI.

Por cierto, en cuanto a la concentración señalada, al más puro estilo priista de antaño, no faltan los que ven la asesoría del ex del tricolor, ÓSCAR ALMARAZ.

Fue evidente que los que “facilitaron” la asistencia de miles de invitados rebasaron las expectativas.

Habrá que ver que es lo que sigue en lo que ya es parte de una contienda adelantada.

En ese sentido, se espera la renuncia de VERÁSTEGUI OSTOS a la General de Gobierno, lo que podría darse en diciembre sino es que antes, para hacer proselitismo de tiempo completo.

Cabe apuntar que en el acto señalado se le dio un trato diferente a los representantes de los medios de información que, al menos en el actual sexenio, se les limita en cuanto al ejercicio de su trabajo.

La constante era y es colocar vallas metálicas para evitar que los reporteros y columnistas no tengan acceso libre a fin de ir en la búsqueda de su materia prima.

A ese cerco se le llama “el corral de la ignominia”. Y conste que esto aplica desde antes de que empezara lo de la pandemia.

Por cierto, mientras el distinguido panista echaba la “carne al asador” en el Polyforum, el munícipe de la ciudad y puerto, NADER NASRALLAH, movía un video en redes en el que se estaba engullendo un taco, en un negocio de los que son tradicionales en Reynosa.

Si el propósito fue hacerle promoción al taquero y su establecimiento no desmerece el Alcalde. Se ve raza “Chucho” por aquello de que si sabe agarrar el taco.

AL CIERRE

Entre los punteros de Morena para la gubernatura, el que mejor se promociona es Delegado RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, mismo que sabe comunicar su actividad de funcionario, al mantener presencia constante en las redes sociales, sin adulterar las formas.

Debe subrayare que el servidor público no se porta “mamilo” si algún periodista le solicita entrevistarlo.

Se trata de un tipo accesible, que maneja un discurso portador de contenido, didáctico y cercano.

En cuanto al Senador AMERÍCO VILLARREAL GUERRA da la impresión que le hace falta invertir más en promover lo que hace en materia legislativa y de gestión.

Si bien el legislador goza de un bien ganado prestigio, se dice que entre sus “asegunes” esta el ser muy “codo” y, la versión que fluye entre la raza de medios, es que al representante popular “se le subió la fama”.

El que regresa a la carga es el Senador suplente, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.