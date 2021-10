Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd, Victoria, Tamaulipas.- Más que dinero para su gobierno, al pueblo de este país le urge cortar las uñas a los gobernantes corruptos ya que están dejando claro que ellos no se meten con los poderosos, al contrario, los políticos, de todos los colores, son tan cobardes y simples que prefieren dañar a los que menos tienen antes de crearse dificultades con sus cómplices, antes de evitar que sigan robando sus amigos, compañeros de partido, o familiares.

El tema viene a colación porque esta por aprobarse una reforma fiscal y otra vez tratan de golpear los bolsillos de quienes hacen un esfuerzo personal por salir adelante, los que tienen una tiendita, un tallercito, incluso los que cortan pelo en sus casas o se dedican a arreglar uñas.

Tal vez no sean impuestos muy onerosos, quizá es tiempo de que todos carguemos a este país, es más, si me apura es justo que todos contribuyamos, lo que no se vale es que no sepamos para que quieren el dinero, o no faciliten ese proceso.

Qué hacen los políticos para justificar su actuar, nada, nomás nos dicen que el gobierno necesita más dinero para ofrecer mejores servicios y programas de combate a la pobreza, educación, salud, seguridad, aunque nunca sepamos a que se refieren porque no llegamos a disfrutar cosa alguna.

Es extraño, pero por algo menos que eso el hoy presidente de México estuvo en las calles en protesta, no deseaba que se integrara al padrón de contribuyentes a los que menos tienen y, hoy, hasta quienes no ganen un peso porque no trabajan, nomás por llegar a los 18 años, tendrá la obligación de acudir al SAT a obtener un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes, es decir, lo prepararan para pagar.

Es, eso sí hay que decirlo, muy amable la reforma que se propone para que más personas ingresen al padrón de contribuyentes si son emprendedores, el ISR, que representa 30 centavos de cada peso que gane una persona de impuesto, a ellos solo les será del 1 al 2.5 por ciento, aunque no se dice por cuanto tiempo, sin embargo, nomás el gasto en un contador absorberá parte de sus ganancias.

Le repito, la verdad es que no le hacen falta más recursos a la nación, lo que se requiere es utilizarlos adecuadamente, evitar que malos políticos se roben el presupuesto, que los desvíen de su propósito original para enriquecer a sus amigos, compadres, novios, novias o simple y sencillamente a quien les dan dinero para recibir a cambio contratos u obra pública.

Me explico, de nada sirve que haya más contribuyentes y nomás nos digan que de la mitad del presupuesto se destina a la educación, o que gran parte del dinero que generamos es para ofrecer seguridad pública, servicios de salud o el campo, si quienes se quedan con la mayoría del recurso son los altos funcionarios del gobierno o sus familias y por ello no mejora nunca la atención en los servicios que dicen van a mejorar.

Por ejemplo, revise los contratos de obra pública en los municipios, los Estados, y por parte del gobierno federal, y proporcionalmente se encontrará con cientos de miles de obras que son más caras de lo que aparentan ya que están mal hechas y nadie justifica porqué costaron tanto.

En seguridad pública no estamos mejor, ni en el poder judicial, menos en el Consejo Electoral donde se hacen pagar cientos de miles de pesos nomás para garantizar que actuaran de manera correcta como si el honor de ocupar un puesto de esa calidad no fuera suficiente para tener solo un salario muy digno, en todos esos lugares se invierte mucho dinero y no se ven sus resultados.

Es buena la parte de incluir a todos los que ganan dinero en un padrón de contribuyentes, no lo niego, hace falta distribuir la carga, pero primero deben facilitar las cosas para que todos paguemos impuestos, que sea lo justo y de manera sencilla, eso también debe ser una prioridad y no solo meterlos en problemas.

Y si, le insisto, lo primero es corregir toda la corrupción que nos envuelve como un saco de lodazal y nos empantana, exacto, no se espante, no es tan malo pagar impuestos e incluir a todos los emprendedores en esa tarea, eso democratiza más la contribución, lo que no se vale es que nos pongan tantas dificultades para ello o que a estas fechas todavía se escuche de empresas propiedad de los ricos que siguen buscando cualquier pretexto para evadir impuestos, eso nos dañan a los más pobres.

Igual es tiempo de eliminar muchos impuestos que se han inventado los diputados con afán de empobrecer a la clase media sin pegarle a los más ricos, sería compensar una cosa con otra, reducir los que se incluyen en las gasolinas, el gas y la electricidad, buscar medidas más justas, y sobre todo, encontrar la forma de obligar al gobierno a gastar su recurso de manera correcta, a ofrecer informes reales, que quien sea sorprendido en un acto de corrupción se vaya al diablo de inmediato y que pase una temporada en la cárcel.

Está bien pensar en aumentar los ingresos del país como dicen los Diputados y Senadores, igual es aceptable, con sus asegunes, el incluir a todos los que ganan algo en la contribución, lo que no se vale es que quieran que sigamos pagando más cuando todavía no se sabe a ciencia cierta en que se gastan los dineros que ahora tienen, eso de sumar a todos sin medidas adecuadas igual es darle el golpe final a este pueblo de México que tendría dos opciones, o morir de hambre y vivir con miedo de que nos caiga el SAT o levantarse en armas para acabar con el tirano gobierno disfrazado del color que sea, porque al final son los mismos o se parecen un chingo, los que ayer eran tricolores, antier azules y hoy guindas no tienen en su forma de ejercer el poder ninguna diferencia y lo observamos en esta otra reforma fiscal.

PRESTAN REFLECTORES A AMÉRICO VILLARREAL… En el Senado de la República tenemos claro que la transformación será mediante la cooperación y la solidaridad, dijo el senador Américo Villarreal Anaya, durante la firma del Convenio de Colaboración con la Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS y la Cámara Alta, celebrado esta mañana.

Como presidente de la Comisión de Salud, Villarreal Anaya, reconoció la labor y trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, respecto a sistemas más eficaces, organizados y gestionados en torno a la salud pública, además de haberse convertido en el espacio por excelencia para la cooperación, entre las naciones americanas y sus pueblos.

“Destacamos la visión y los valores que la OPS plantea en torno a la salud pública, a las metas de equidad en la materia que debemos perseguir a través de sistemas de salud más eficaces, mejor organizados y gestionados para que una salud cada vez más plena y universal sea también motor de un desarrollo más justo, más racional, más humanista y sostenible”, expresó.

MAESTROS PIDEN LIDERAZGO DE VERASTEGUI… En Tamaulipas aún hay mucho por hacer, por lo que es necesario actuar y movilizar a la sociedad hacia un nuevo capítulo de éxito, y que, para lograrlo, se requiere de “un liderazgo sólido, incluyente que aglutine, que unifique todas las fuerzas hacia un nuevo capítulo de éxito, que le dé contundencia y amplitud a nuestra visión y a nuestro entusiasmo”.

La agrupación Todos por Tamaulipas, que hizo su presentación oficial el pasado 16 de octubre ante miles de ciudadanos de todas las regiones de la entidad, eligió a César Augusto Verástegui Ostos como su líder en la tarea de concretar las causas de los tamaulipecos.

En este sentido, Itzia Balderas, directora de la Escuela Normal de Educadoras en el estado, al tomar la palabra, afirmó que, para llegar a esta conclusión, el colectivo se dio a la tarea de analizar perfiles de mejores hombres y mujeres de Tamaulipas y que en Verástegui Ostos encontraron al líder que debe de representarlos.

“Encontramos un líder que cumple con este propósito colectivo, es un hombre sencillo, entregado a su trabajo, forjado en el esfuerzo, su trayectoria es de lucha; él, ha dedicado toda su vida a apoyar a la gente, a sembrar buenas amistades”, destacó.

