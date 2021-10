Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Anteriores administraciones municipales demostraron que fueron capaces de prestar el servicio de recolección de basura, afirmó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Victoria Horacio Reyna quien se mostró en contra de la posibilidad de privatizar este servicio público tal como lo declaró la víspera el alcalde Eduardo Gattás.

“No estoy de acuerdo; creo que el Municipio ha mostrado en otras administraciones que puede manejar el servicio y lo ha podido hacer de calidad; es una cuestión administrativa ,que solamente se pongan los controles correctos y administrativos y que se lleve a cabo”.

El hecho de que la anterior administración municipal, la del 2018 al 2020, haya resultado fallida en todos los sentidos y no pudo cumplir con esta obligación con los ciudadanos, no significa que se tenga que privatizar el servicio a un particular, decisión que además de todo quitaría posibilidades financieras al Municipio precisamente porque un particular haría negocio con el servicio

“No porque hayamos tenido una administración fallida en todos los aspectos significa que para adelante tenemos que privatizar el servicio, además eso puede significar que le quiten posibilidad financiera al municipio, que un particular haga negocio con el servicio y que deje sin recursos al municipio, el cual en su presupuesto está muy acotado”.

Pero si concesionar el servicio realmente resuelve el grave problema que está ocasionando la falta de camiones, y la acumulación de toda clase de desechos en la vía pública, el dirigente de MC Gonzalo Lam Zambrano dijo que sí estaría a favor de esa propuesta.

“Como ciudadano, vivo el problema de acumulación de basura todos los días, como victorense lo único que pido es que si se privatiza el servicio, sea para resolver el problema de raíz, nosotros como victorenses queremos que el problema se resuelv, los quelo vivimos todos los díasqueremos que en el corto plazo se resuelva y si la manera es entregarle el servicio a gente experta que tiene muchos años resolviendo este tipo de problemas entonces yo como victorense estaría de acuerdo siempre y cuando haya una evaluación de que el trabajo se esté haciendo bien y que nosotros podamos palpar que el servicio ha mejorado”.

Se intentó conocer la postura del dirigente panista, Juan Alejandro Rivera, pero ignoró los mensajes y llamadas de este medio aun cuando se le buscó durante dos días.